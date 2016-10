Horken komen van Mars

Het is erg rustig in mijn trein en dat heeft soms wel iets. De spits is allang voorbij en een geheel ander reispubliek dient zich dan aan. Studenten en forensen hebben plaatsgemaakt voor dagjesmensen.

Er heerst een soort van gemoedelijkheid die nog extra wordt versterkt door de regelmatige cadans van de trein, het voorbijglijdende Hollandse landschap in het bleke zonlicht en het sonore gefluister van de reizigers. Met name dat laatste. In een volle coupé met veel geroezemoes gaat het stemvolume van de gemiddelde reiziger automatisch omhoog.

In een rustige coupé - de stiltecoupés daargelaten, want daar valt weinig te beleven - fluistert men op zachtere, discrete toon. Beeld en geluid zijn dan zoveel meer in harmonie. En in zo'n treinstel zit ik nu dus.



Zo ook het echtpaar in de stoelen voor mij. En daar is de harmonie wat minder. Ik kan ze niet zien maar nog net wel horen. Hun leeftijd inschatten aan de hand van louter stemgeluid is riskant maar ik schat ze toch ergens achter in de veertig. Volgens mij ruziën ze al een poosje. Nou ja, of ze hebben wat woorden. Mijn verbeeldingsvermogen moet alle zeilen bijzetten want ik heb er geen gezichten bij.

Alleen stemmen en dan ook nog eens in een dialect waarvan ik vermoed dat het tukkers is want de man klinkt een beetje als Herman Finkers. En daarom twijfel ik of ze echt ruzie of gewoon woorden hebben.

Dat Twents heeft toch wel iets 'verzachtends' zoals bij het Limburgs. Alsof ze het niet echt menen. Maar de intonatie zegt ook wat.

'Ik snap jou gewoon niet', hoor ik de vrouw op een gegeven moment zeggen tegen haar man. Fonetisch is dit niet te doen maar dit is wat ik er goed vertaald van meen te hebben begrepen: zij wil gewoon wat meer aandacht voor datgene wat zíj echt leuk vindt. Hij bepaalt immers altijd alles.

Zoals dit uitje vandaag naar dat Automuseum in Den Haag. Dat doet ze wel voor hém. Hij vindt alles maar zo vanzelfsprekend en dat zit haar dwars.

Kennelijk begrijpt de man zijn vrouw totaal niet en dat heeft niets met haar dialect te maken. Hij houdt het er gewoon op en ik citeer hem min of meer: 'Wij mannen zijn nu eenmaal anders dan vrouwen, denken en reageren anders. We komen van twee verschillende planeten. Daar kun je weinig aan doen'. En daar is voor hem de kous mee af. Echt?

Bestaan dit soort figuren nog? Gelukkig is 'mevrouw Finkers' ook niet op haar Twentse mondje gevallen en geeft hem een Deventer koek van eigen deeg door met enige stemverheffing te laten weten dat ie met zo'n belachelijke alfa-apen-instelling - jawel, dat heb ik echt zo verstaan - wat haar betreft naar de maan kan lopen.

De gemoedelijkheid is inmiddels ver te zoeken en de alfa-hork (ik vind het hier wel een pleonasme waard) wil namelijk nog even het laatste woord en stelt voor dan liever naar Mars te gaan. Hoeft ie namelijk niet meer terug...

Heel eerlijk gezegd vind ik deze droge kwinkslag dan wel weer Finkers-waardig maar wat zou ik zijn vrouw, die er nu helaas het zwijgen toe doet, nog graag het plan hebben ingefluisterd om haar man, eenmaal op Mars aangekomen, hier beneden postuum te laten benoemen tot ereburger van Trump City...

