O Dee





Jongetje (2) staat elke week op dezelfde plek aan straat - en heeft daarvoor een hele mooie reden! Deacon Ross mag dan misschien slechts 2-jaar oud zijn, hij heeft wel al een "beste vriend" in zijn leven. De vriendschap van de kleine Deacon is er echter niet één die je bij de doorsnee peuter zou verwachten. Deacon heeft namelijk een bijzondere vriendschap met ene O Dee... Wat Deacons lievelingsmoment in de week is hoeven we eigenlijk niet eens meer te vertellen. Dat wordt wel duidelijk in het filmpje. De twee hebben een bijzonder band met elkaar, een band die je niet zomaar bij iedere peuter verwacht. Bron YT