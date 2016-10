Eerste klas jeukwoorden

Andere artikelen







Ik heb mijzelf vandaag in verband met de drukke ochtendspits eens verwend met een zitplaats in de eerste klas, richting Den Bosch. Pardon, 's-Hertogenbosch. Smaak kun je bij de NS niet kopen, klasse wel. Ik denk overigens dat de uiterlijke verschillen tussen de klassenreizigers onderling vroeger veel groter waren, maar nu is dat nog nauwelijks zichtbaar. Nivellering alom, gelukkig. Zelfs het zitcomfort van de stoelen, de aaibaarheidsfactor daargelaten, is niet significant beter. Voor de wifi-verbinding geldt hetzelfde en hier zijn de ramen ook niet schoner en schijnt de zon beslist niet langer. Nee, het wezenlijke klassenverschil zit 'm in de bezettingsgraad en die ligt hier vandaag op nog geen kwart, schat ik, terwijl de tweede klas ogenschijnlijk mudvol zit. Uit die kwart valt mij al snel één bepaald heerschap op... De man is weliswaar eersteklas 'gepakt' zoals ik dat graag mag noemen maar ziet er zeker niet overdreven gesoigneerd uit. Een veertiger met een grijsblond casual, nonchalant kapsel (op de jaren na gelijk mijn eigen haardos dus), met een bril die wél een update zou kunnen gebruiken en een old skool Samsonite attachékoffertje dat hij vermoedelijk al ter gelegenheid van zijn eerste betrekking kort na zijn bachelor heeft aangeschaft en vanuit emotionele overwegingen maar geen afstand van heeft kunnen of willen doen. Het 'ding' detoneert namelijk behoorlijk met zijn eigentijds donkerblauwe kostuum. Maar eigenlijk siert hem dat dan wel weer. Een triviaal detail wat mij nu eenmaal opvalt en daarom vergroot ik het wellicht uit. Wat me pas ergert aan de man is dus zeker niet zijn voorkomen maar zijn taalgebruik. Allemachtig. Hij telefoneert vermoedelijk met een collega over een bepaald voorstel of zoiets. Ik heb na zo'n vijftien minuten nog steeds geen idee waar het hier over gaat en daarbij zou je haast denken dat ie in Den Haag, excuseer, 's-Gravenhage op het pluche werkzaam is. Zijn conversatie staat stijf van de zogenaamde jeukwoorden. Woorden die je toch het liefst naar de eeuwige inktvelden ziet vertrekken. Alleen al de woorden 'inhoudelijk' (gruw) en 'consensus' zijn meerdere malen gevallen en wat dacht u van Engelse leenwoorden als roll-out en pitch. En drie keer binnen het kwartier 'een kwaliteitslag' maken vind ik ook best overgekwalificeerd, maar dat heeft vast te maken met de 'commitment' naar de 'associate partners' toe. Pfff. En alsof de man speciaal om mij te jennen naar een apotheose toe werkt, besluit hij het telefoongesprek - ik heb het serieus letterlijk opgeschreven - als volgt: 'En Jan Willem (hoe Hollandser wil je het nog hebben), ik reken met deze proposal wel op voldoende endorsement van de stakeholders. Ik zie je straks op de meeting. Ciao'.

What the fuck! Jeuk, jeuk, jeuk krijg ik hiervan en verlang meer dan ooit naar een mooi gesprek op de met skai beklede stoelen even verderop. Maar ach, wie weet hoe liefdevol hij vanochtend vroeg nog met zijn kinderen heeft geknuffeld. Of gehugd... © Marcel Rutten









Catharina48 13 okt 2016 07:25 Ooit wat keren 1e klas gereisd....komt er zo'n dame met laptop en telefoon erbij zitten en gaat daar uitgebreid zitten bellen. ergernis en ik kon haar wel weg kijken.