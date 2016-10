Die gaat door het dak...au die bijt



tegen het blauw, ik verwonder me dan, van de lucht/1



o dat ga ik regelmatig om iets leuks of uit drift maar dan heet het meer uit je pan gaan. doorhobbelen met het 2e deel van die botanische tuin. veel bloemen nog in oktober, het goede weer van de maand september heeft ook hier gevolgen. kwestie van meelopen al is het virtueel en....niet onbelangrijk voor de opa's en oma's die er met hun kleinkinderen op uit willen in de komende weken tijdens de herfstvakantie. een tip om hier naar toe te gaan. ik laat het hierbij en ben het weer kwijt. mdgv ©atharina

dit wilde ik weten: Sinds mijn jeugd houd ik mij al bezig met het kweken van verschillende soorten tropische vogels en sinds een aantal jaren ben ik mij gaan toeleggen op het houden van ROULROULS.

De informatiestroom betreffende ROUL-ROUL is minimaal en het doel van deze website is dan ook om u van informatie te voorzien over deze fantastische vogels!

Op deze website wordt ingegaan op de herkomst van de ROULROUL, er wordt informatie verstrekt over huisvesting, voeding, ziekten, hoe u met de dieren kunt kweken en er zijn een aantal ROULROUL filmpjes aanwezig.

U kunt ook informeren of er ROUL-ROULS in de verkoop zijn. meer info en foto's op de link hieronder.





als je dit staat te bewonderen al die kleurtjes in 1 bloemetje/2





de titel dus/3





au die bijt/4





ik bijt terug/5





een eenvoudig palet/6





daar wil ik meer van weten/7





verwondering/8























Klik hier en bekijk het volledige fotoboek.