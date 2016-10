Alleen voor Groningers

Catharina48 13 okt 2016 08:13 Mien Lutje Laif

Arnold Veeman

Last update on: June 4, 2015



Ain heurt die flustern in dien ainzoame smacht.

En k vuil me wiedvot dichtbie;

dat hangt of van dien swakte en kracht.



Nee, ik ken die hail nait,

mor dien wenst mokt zok braid

astoe hail, hail zuitjes zegst



Mien Lutje laif



Nog ain kovvie-swaart, en dien oetkiek wordt dof;

de smook van d'segoar mokt dien ogen aal slof.

Zegst dien woord zunder wies, laagst dien laf, min en muid:

kold is t op t heden, mor t verleden - dat gluit...



Mien lutje laif



Hai schoof noar de tap, stook doem in de lucht;

dat was zo bie wieze van "Danke", mie ducht-

en hai stommelde vot in de diezege nacht.

Mor de wenst dij die plagt, kreeg mie in zien macht:



Mien lutje laif



Meziek: Arnold Veeman

Tekts Mon Cher petit: Arnold Veeman

Tekst: Mien Lutje laif: Jan Siebo Uffen