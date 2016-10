Andere artikelen







Kind van McDonalds, gummy bears... en de rekening.



Annie is het niet



Tegenover mij zitten een moeder en haar dochtertje en het wrijft en wringt op de een of andere manier.

Het klinkt misschien cru maar heel af en toe wens je bepaalde mensen een andere rol in het leven dan het onvoorwaardelijke ouderschap en waren ze misschien toch beter af geweest met de verzorging van zo'n handtas-chihuahua. Het zou ook beter zijn geweest voor het aanvankelijk geplande danwel onverwachte kind want menig verwaarloosde jeugd eist vroeg of laat, meestal later, slachtoffers. Aan kindzijde. En het zou mij niet verbazen als het kind hier tegenover mij dit vele jaren later zal kunnen beamen. Naast haar bevindt zich dus de moeder: ze zal tegen de veertig zijn en is serieus blonder dan legally blonde. Ze kleedt zich als een twintigjarige en gedraagt zich er ook naar, nog even los van de belachelijke hoeveelheid glimmers die ze draagt en Kerst zouden doen verbleken. Gelooft u mij, ik probeer hier beslist geen karikatuur van deze vrouw te maken. Dochterlief zelf, ik schat haar tussen de acht en de tien, lijkt de reïncarnatie van het musicalsterretje 'Annie' - jawel met datzelfde rood krullende haar - en is op het eerste oog een schatje maar blijkt ook een verveeld en verwend nest. Aan de moeder heb je overigens geen kind, maar helaas ook geen ouder. Die zit namelijk constant met een vreemd verlekkerd gezicht te appen met iemand die iedereen kan zijn maar vast niet de vader van Annie. En Annie zelf zit maar te jeremiëren dat als ze straks in Utrecht zijn, ze toch wel eerst naar de McDonalds gaan want dat was haar beloofd en dat ze ook een mobieltje wil. 'Al is het maar om jou te bellen!', snauwt ze naar haar nog immer appende moeder. Een venijnige maar zeker niet minder gerechtvaardigde dieptebom. Wel jammer dat moeder veel te veel is afgeleid om erdoor geraakt te worden. Het verbaast me heel eerlijk gezegd dat het kind haar nog geen mobieltje heeft weten af te troggelen, ter compensatie, zeg maar. Neem maar wat snoep uit mijn tas', laat moeder tussen het appen door nog wel weten, zonder haar blik ook maar één seconde van het schermpje af te wenden. Ik kijk naar de tas en twijfel nog even, maar neem aan dat deze uitnodiging strikt aan Annie gericht is. Terwijl deze zich tegoed doet aan de zak met winegums - daar heb ik dus nooit wat aan gevonden - maakt moeder haar inmiddels derde selfie om deze direct door te sturen. Jezus, ben jij 40 of 14. Annie kijkt me ondertussen een beetje provocerend aan. Je ziet aan alles dat ze gewend is te manipuleren, dingen naar haar hand te zetten. Maar puur handelend uit zelfbehoud. Om de zo broodnodige aandacht. Een veel te harde ringtone afkomstig uit moeders mobiel doet ons gedrieën opschrikken. Het is een heel bekend en wat ouder deuntje van Marco Borsato maar ik ben niet zo goed in titels. 'Hey hallooo jij. Nee, kan nu echt niet, heb de kleine bij me'. De kleine? Ten eerste zit die kleine al die tijd al naast je en is bijna tien en ten tweede heeft ze een naam, al zal het vast geen Annie zijn. Maar moeder vervolgt met een mierzoet stemmetje: 'Ja, ik bel je straks, echt. Goed? Ja, doeg, dahag'. En zonder zich verder om haar 'kleine' te bekommeren gaat ze al gniffelend verder met appen. Annie heeft zich al weer op de gummy bears gestort en kijkt al kauwend langs mij heen. Of kijkt ze me nou aan? Het is een blik die ik niet zo goed ken van een kind en die zeker niet bij een meisje van haar leeftijd past. Ik ga haar nu ook heel anders zien en ben me er pijnlijk van bewust dat dit waarschijnlijk niet zomaar een momentopname is. Tenzij er thuis nog een papa is die het wel snapt, is dit haar jeugd. En met dat besef rijden we Utrecht binnen. Bij het opstaan kijk ik Annie nog heel even begripvol en vaderlijk aan. Niets... © Macel Rutten









Geplaatst op 14 oktober 2016 07:25 en 37 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina48 14 okt 2016 07:26 Ik zou terstond mijn plaats verlaten...geef je kind eens aandacht en houdt het niet stil met snoep...o ik kan nog veel meer spuien, laat maar. het is me nog te vroeg me te laten opfokken.