Er wordt wat af gesnoeid. hier was het deze week weer raak in de tuin. het warme weer van september waardoor het weer opschuift naar later. het moet normaal eigenlijk al gedaan zijn voor veel hagen en struiken. de buurman is schuldig aan het verpesten van de coniferenhaag die hij te ver heeft gesnoeid waardoor nu "gezwegen"wordt ghij hij een lelijke houten schutting op zijn deel heeft gezet. niet om aan te gluren. mensen luisteren niet en willen alleen hun zin door drijven. enfin dit brengt het e.e.a. weer naar boven en het filmpje kwam langs op...jawel FB. de groeten van TT











Geplaatst op 14 oktober 2016

Catharina48 14 okt 2016 08:36 En de andere kant spoort ook niet. die heeft al 28 jaar niks gedaan aan de gezamenlijk haag. een vriendelijke brief van onze kant heeft geleid tot 7/8e deel weg BREKEN van de uit de kluiten gegroeide struik waardoor er meer licht komt.

no nog de 30 meter hoge bomen die zon weg nemen maar ik denk dat je dat kunt schudden....moet gezegd worden, afgelopen zomer is haar voortuin onder handen genomen en dat is wat opgeknapt. ik zie warempel de lantaarnpaal weer. de seringenboom moet hier ook weer wat vanaf.