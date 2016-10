Ik moest vanmorgen denken aan ....

....het eerste optreden van Lenette van Dongen. Ze speelde de rol van Sally Bowles in een amateurvoorstelling van de musical Cabaret. Op een zeker moment pakte ze al sprekend een glas, deed er brandy in, zout, worcester sauce en tabasco, tikte er een rauw ei op stuk, liet de dooier er heel in vallen en sloeg de cocktail in één klap achterover. Elke avond weer. En elke avond hoorde je uit de zaal een hartgrondig: bùùùh!!!

De emotie vertaalde zich ogenblikkelijk in een lichamelijke reactie van walging. De voorstelling stond ook meteen even stil omdat iedereen begon te praten, daar in de Kleine Komedie. Zag je dat? Smerig hè? Zou het echt zijn of een truc? Nee het was echt, dat zag je toch! Cliff, haar tegenspeler, moest ook drinken en nu leefde het publiek enorm met hem mee. Men moest er niet aan denken ook die dooier door zijn hals te voelen glijden.

Zal ik nu verder gaan over echt eten en drinken op het toneel? Toneel is doen alsof, maar eten en drinken is echt. Daar zit een spanning tussen, tussen echt en onecht. Toon Hermans vertelde me dat hij in dezelfde Kleine Komedie overdag in de zaal zat te kijken hoe het toneelpersoneel het licht en de gordijnen aan het inhangen was en daarna op het toneel ging zitten schaften. Hij stelde zich voor dat dat een toneelscene was die volmaakt natuurlijk gespeeld werd. Maar hij besefte ook dat als er toneellicht op zou staan en er mensen in de zaal naar zouden zitten te kijken, die schaftende mannen geen hap meer door hun keel zouden krijgen en geen stap voor een ander meer zouden kunnen zetten. Maar een scharrelende kip op het toneel zou zich er niets van aantrekken, die zou voor en tijdens de voorstelling hetzelfde zijn.

Nee, ik wil het hebben over die hoorbare afschuw na het achteroverslaan van de Prairy Oister door Lenette. Het doel van een theatervoorstelling is meestal empathie wekken bij het publiek. Men toont iets waar men zich in kan verplaatsen, iets dat begrip opwekt of navolging wil, verlangen opwekt, een zekere begeerte. Theater dat enkel walging opwekt is meestal geen succes. Het publiek loopt weg. Maar toch wordt de walging wel vaak gebruikt in het theater en het amusement. Maar dan wordt er altijd een tweede kaart gespeeld, die van de nieuwsgierigheid. Een dubbele emotie, walging en nieuwsgierigheid, dat is een sterk koppel. Daar zijn heel wat kermisattracties op gebaseerd. Denk maar aan de freakshow en zijn hedendaagse televisievarianten, het vertonen van walging opwekkende zaken. Ook in moderne kunstuitingen zoals grensverleggende performances wordt de walging, vermengd met nieuwsgierigheid ingezet. Maar de bedoeling bij amusement is dat de nieuwsgierigheid het wint van de walging, dat de aandacht juist versterkt wordt en dat de kassa rinkelt.

