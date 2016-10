Geef hem van katoen



een wondertje/1



De herfstvakantie is begonnen voor een deel van Nederland dus de tip zal ik nog maar eens herhalen om met je kleinkinderen naar deze tuinen te gaan. Er wordt voor kinderen veel gedaan en ze een beetje de natuur bij te brengen kan geen kwaad. De borden langs de route met leuke teksten zijn erg leerzaam. Weet je waar het e.e.a. van wordt gemaakt? Staat op die borden met afbeeldingen te lezen. Morgen mooi tuinenweer dus wat let je als ze zich nog laten “sturen” ik heb ze helaas niet maar juist met de trein daarheen te gaan, ook deels bus, lijkt me leuk. Er zijn alweer voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Nog tot 1 december open. Je kunt er heerlijk koffie drinken en wat eten. Terras erbij wat zeker morgen open is. museum jaarkaart is geldig dus erg aantrekkelijker kan ik het niet maken. Loop je weer virtueel mee? Ik ben er bijna. ©atharina





heerlijk, maar ik ben eraf gebleven/2





bijzonder/3





even bij stil staan hoe kunstig/4





informatie/5





steeds hier weer even zitten met een foto zie elders/6





de was hangt hier al maanden/7





de kleur rood in de natuur, per dag is meer te zien/8























