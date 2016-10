Andere artikelen







Rolbiscuit met chocolademousse







Ingrediënten voor de biscuit:

4 eieren

120 g suiker

60 g patisseriebloem

40 g maïszetmeel

20 g cacaopoeder

40 g gesmolten boter voor de chocolademousse:

850 g room

85 g melk

110 g suiker

225 g pure chocolade

9 g gelatine geweekt in koud water Voor de afwerking:

gesmolten chocolade / verse muntblaadjes / rood fruit

Werkwijze:

Maak de chocolademousse 1 dag van tevoren:

Verwarm de room met de melk en suiker op een zacht vuur tot 60°C. Giet het warme mengsel op de chocolade en klop los. Knijp de gelatine uit en voeg toe. Blender de mousse kort, giet in een koude kom en dek af met plasticfolie. Zet 24 uur in de koelkast.

Bereiden:

Verwarm de oven voor op 220°C.

Klop de eieren met de suiker op een zacht vuur los tot een temperatuur van 45°C. Haal van het vuur en klop nog 3 minuten koud in de keukenrobot. Zeef de bloem en het maïszetmeel, meng het cacaopoeder eronder en spatel door het beslag.

Roer er de gesmolten boter door en giet het beslag op een bakplaat met anti-aanbakmat. Strijk het beslag uit in een dunne laag. Bak de biscuit 4 minuten af in de oven.

Haal de biscuit uit de oven, dek af met een anti-aanbakmat of bakpapier, zet er een tweede bakplaat op, draai om en verwijder de warme bakplaat. Laat de biscuit afkoelen.

Werk af:

Verwijder het anti-aanbakmatje of het bakpapier van de biscuit, leg er een vel bakpapier op en draai om met behulp van een tweede bakplaat. Klop de mousse luchtig in de keukenrobot en smeer een dun laagje uit over de biscuit. Snijd de randen bij en rol op. Verwijder het papier en strijk de rol in met een laagje chocolademousse.

Doe gesmolten chocolade in een spuitzak en decoreer de biscuit. Werk af met geschaafde chocolade, eventueel wat rood fruit en enkele dotjes chocolademousse.







Artikel links Jolanda's bakhuisje Op Facebook





Geplaatst op 15 oktober 2016 10:31 en 20 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina48 15 okt 2016 10:32 Nog geen boodschappen gedaan