Playlist en Podcast De Sandwich 16-10 en de onbekende vrouw

Radio 5 vanmiddag de playlist en de podcast DE SANDWICH ZONDAG 16 oktober Uur 1 1. The very thought of you – Dick Haymes 2. Feel like making love – Roberta Flack 3. The long road – Passenger 4. Druck die eins – Annett Louisan 5. I (who have nothing) – Ben E. King 6. Once I had a laugh – Norah Jones 7. Zuiderzeeballade –Sylvain Poons & Oetze Verschoor 8. I had a dream – Loudon Wainwright III 9. Prendre un enfant – Yves Duteil 10. Si maman si – France Gall 11. DPA – Hans Dorrestijn 12. Wijkzuster Walstra – Marnix Kappers 13. New York City – Tangarine 14. Josephine – Chris Rea Uur 2 1. Beautiful – Carole King 2. ‘k Heb maling aan geld – The Ramblers 3. Les promesses en l’air – Emma Daumas 4. The pirate’s gospel – Alela Diane 5. Eve of destruction – P.F. Sloan 6. See Emily play – Martha Wainwright 7. Die laatste dag – Willem Vermandere 8. Tres hojitas madre (Ines) – Erminia Fernandez Cordoba 9. People – Barbra Streisand 10. Don’t rain on my parade – Max Q 11. Hushabye – Beach Boys 12. The long goodbye – Sarah McLachlan 13. Heart of glass - Blondie 14. Wanhoop niet – De Dijk 15. Can I get a witness – Marvin Gaye





1e gedicht via You Tube Paul van Ostaijen 2e gedicht eveneens van PvO: Verveling Ik kan geen doel vinden voor 't leven, vandaag. Hoe moeilik toch ik de last der dagen draag. Mijn dagen zijn hoogten en vlakten van lust En verveling, maar alles zo onbewust. 'n Roman lezen? Neen, dat gaat helemaal niet; Ik kijk liever door m'n venster: daktilo's, Naaisters gaan voorbij, zingend rollen auto's, De trem dat 's net 'n motorboot, die 't water klieft. Even sta 'k, wijl ik 'n sigaret aansteken moet, Als Mefistofeles, in 'n korte, gele gloed; Schaduw en licht spelen langs m'n aangezicht. Verveling komt mij voor de zwaarste levensplicht. Ik staar en denk bij de wolkjes: In ene gracht Verdronk Ophelia; m'n lief ging door 'n mistige nacht Van mij; Berenice, Beatrix, vele mooie vrouwen Zullen zich in dees sigarettenrook voor mij ontvouwen. Uit m'n sigaret stijgt Salome, en ook Haar sluiers zijn geweven uit m'n ronde rook. Ik zelf voel me als de Tetrarch Herodes, die scherp toeziet En bij 't sterven van de doem-dans, de dood des Dopers gebiedt. Zo stijgen uit m'n rook die leenge, lauwe lijven, Om in 'n doezelende dans verveling te verdrijven.





Geplaatst op 16 oktober 2016

Catharina48 16 okt 2016 08:48 Het wachten is begonnen. mensen die NIET op FB zitten missen ontzettend veel, vind ik. zo veel fraais te beleven en wat al niet meer. vooral in de vroege ochtenduurtjes.