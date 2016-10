40 + 48



Maakt samen 88. Voor mij weer een magisch getal. Ook 22.22 komt bijna dagelijks in mijn gezichtsveld als ik het over de tijd heb. Dan tel ik het een en ander op en de lijntjes komen samen. Begrijp je het nog? Zo ook de 2 zussen die weer eens wilden wandelen. Beweging met een beetje bijpraten. De Lamme helpt de Blinde. allebei aan het krikkemikken.

Zo hadden ze het over vakanties de ze hadden meegemaakt in de zomer en recent. Heb ik je al verteld van Nice? Nee, ik ben er zelf wel eens geweest. Nee nu mijn oudste kleindochter. Ze ging deze zomer trekken een beetje door Europa met een vriendin. Barcelona gehad en Nice was aan de beurt. Het had kort geduurd. Ze zat middenin de aanslag en moest rennen voor haar leven met van alles op haar netvlies. Voor een jonge meid, inmiddels 18 heeft dat impact eigenlijk voor iedereen lijkt me als je dit meemaakt. Het blijkt gevolgen te hebben. Ze gingen door met hun wandeling en ze had trek in een pannenkoek. Andere zus niet zo die had net wat naar binnen gewerkt. Het idee van een kinderpannenkoek, lekker dun, neutraal, niet al te groot en door de helft haalde de jongste over de streep. Een wandeling die in 1e instantie fout ging vanwege een gemist zijpad of een verkeerde omschrijving in de route. Turend op een routebord kwam een bewoonster van het gebied erbij en vroeg waar het probleem zat. Oplossing: maakt u beiden hier de mooiste wandeling van 2015 langs de Kromme Rijn. Zo gezegd en gedaan. zittend soms op bankjes wat voor zich uit starend of wat woorden beëindigden ze met een kus hun wandeling. Tot de volgende keer maar weer, ©atharina





