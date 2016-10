De Wandeling met Ge Reinders

Sander wandelt met de Limburgse singer-songwriter Gé Reinders (beroemd van zijn hit 'Blaosmuziek'), die na het overlijden van zijn moeder een bijzondere ontdekking deed over haar verleden. Sander wandelt met de Limburgse singer-songwriter Gé Reinders, die beroemd werd met zijn hit 'Blaosmuziek'. Na het overlijden van zijn moeder doet hij een bijzondere ontdekking over haar verleden. Gé groeit op in een onderwijzersgezin in de buurt van Roermond. Hij ervaart thuis een beklemmende sfeer, die alles te maken heeft met het oorlogsverleden van zijn moeder. Na de middelbare school vlucht Gé naar Amerika, hij speelt in allerlei bandjes en voelt de vrijheid; 'een jaar lang was ik een held'. Bij terugkomst gaat hij psychologie studeren, maar een paar jaar later besluit hij om tegen de wil van zijn ouders tóch naar het conservatorium te gaan. Hij wordt muziekleraar en speelt in diverse rockbandjes. Na het overlijden van zijn moeder vindt Gé op de zolder van het ouderlijk huis een zakdoekje met daarop de namen en data geborduurd van de kampen waarin zijn moeder gevangen zat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als Gé een paar jaar later met het zakdoekje als leidraad een zoektocht onderneemt naar het oorlogsverleden van zijn moeder, komt hij tot een bijzondere ontdekking: 'mijn moeder was een verzetsheld, ik ben ongelooflijk trots op haar'. Dit jaar stond Gé voor het eerst in zijn carrière alleen op het podium. Onlangs verscheen van Gé Reinders zijn dubbel-cd 'Solo'.



In deze uitzending van De wandeling was Gé Reinders te gast. De presentatie was in handen van Joris Linssen. Deze uitzending van het programma De wandeling met de titel Gé Reinders werd uitgezonden op zaterdag 15 oktober door de KRO.