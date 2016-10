Het leven







Het leven stoot je om en helpt je op,

als een horzel steekt het je

en het streelt je als je geliefde Het versiert je huis

met de guirlandes van het voorjaar

en het doet je vluchten voor de kou Het jaagt je angst aan

in het holst van de nacht

en zegent je

met de heldere genade van het morgenlicht Het vult je hart tot aan de rand

met blijdschap

en doet je schreien als een kind Het rumoert in je

met haar zinnelijke bombardon

en het fluistert je een schietgebedje in

als je aan sterven toe bent O wonder

dat ik onnozele

dit grandioze leven leven mag. ©Toon Hermans