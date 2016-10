Betoverend mooie paddenstoelen



Wie had gedacht dat paddenstoelen zo mooi kunnen zijn? Fotograaf Steve Axford houdt van reizen en heeft de hele wereld gefotografeerd, maar er ging pas echt een wereld voor hem open toen hij zijn eigen ‘achtertuin’, het gebied New South Wales in Australië ging verkennen. Steeds meer werd hij gegrepen door de schoonheid van allerlei soorten paddenstoelen, en tijdens het fotograferen wordt zijn fascinatie voor de genieuze complixiteit van de natuur steeds groter. Als designer en manager van grote computersystemen is hij vertrouwd met complexe materie, wat zijn ontzag voor de natuur alleen maar groter maakt. En dat ontzag, dat is straalt van deze foto’s af. Een kleurrijke ode aan de natuur. ©Paradijsvogels





