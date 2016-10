Op jacht



Na de paddenstoelen van het vorige artikel is dit zo gewoon, maar lees je weer de woorden van Toon, dan is niets gewoon.

Het is wel eens lastig om niet al te ver wat uit te zoeken. Zo veel al gedaan. hij leek nieuw dus beginnen maar. Eerst kwam ik La Loren tegen op de w.c. ze schitterde te veel. Daarna de keuze wat bij de cappu? Dat werd een halve BB, nee niet Bardot, La Loren is al genoeg maar die Bol en werd nog naar die stad ook genoemd. Mijn hoela de Biltse Bol bij Van der Valk. De wandeling zoeken waar het begon wat onduidelijk maar lukte. O jee die heb ik al met zus gelopen poos geleden dat wel. tot een bepaald punt krek hetzelfde en daarna was het zigzaggen door het bos op zoek naar paddenstoelen. ook de beeldentuin had ik al gezien. Beeldentuin van Jits Bakker Vlakbij het startpunt van de wandeling, Paviljoen Beerschoten kun je je auto goed kwijt. Achter het paviljoen kun je de leuke beeldentuin van Jits Bakker een bezoekje brengen.



Het is een slecht jaar voor deze “jongens” dat is al duidelijk. Te droog. Toch wat in beeld maar zo gewoon. Ik haat herhalingen. Steeds op zoek naar dat ene wat je nog nooit hebt gezien en dat werd dat vreemde insect. Ik liep naar de boomstam om even te zitten in de ☼ maar dat werd schieten. Verder niet al te spectaculair. Ik ben niet zo voor bossen in deze periode als de ☼ schijnt. Dan wil ik juist wel deze vijand voelen. Open vlaktes met ZAND WAS EEN Welkome afwisseling ©atharina





beeldentuin Jits Bakker/2





idem/3





bijzonder/4





JB/5





de paden op de lanen in/6





gewoon mooi/7





ze waren er toch/8























