Ik moest vanmorgen denken....

..... aan de violist Hub Mathijsen. Onze vriendschap was niet vanzelfsprekend. Het had met werk te maken waar we elkaar bij nodig hadden. Er was waardering en respect. Toch sprak hij mij altijd lichtelijk pestend aan, zei bijvoorbeeld K. Leuters of Sjaak Leuters, woordspelingen die me al vanaf het schoolplein onsympathiek waren. Hub wist dat, maar toch hield hij vol.

Ik was altijd op m’n hoede bij hem, het was geen innemende man, hij kon onverwachts en hard uit de hoek komen. Hij gaf meer waarheid dan de meeste mensen aankonden. Ik waarschuwde Lenette voor hem toen we voor het eerst bij hem op bezoek gingen in zijn vakantiehuis: Hou er rekening mee dat hij meteen een beledigende opmerking naar je maakt; hoewel ik ook niet uitsluit dat hij je hoofs tegemoet treedt en je een handkus geeft. Maar meestal wil hij weten waar je kwetsbare plekken zitten om daar dan meteen eens flink tegen aan te rammen.

Goh zei mijn lief en daar wil jij heen. Ja het is een interessante man, we hebben altijd boeiende gesprekken, ik voel dat hij me waardeert al zal hij dat nooit toegeven, we lachen veel, hebben dezelfde cynische humor. Hij vertelt graag dat zijn vader fout in de oorlog was, choqueren is zijn lust en zijn leven. Hij komt uit de provo-hoek, wil altijd ontregelen.

Hij kwam eens naar een voorstelling van ons. Het was een van de beste programma’s van Don Quishocking en na afloop zei hij dat hij wel verwacht had dat het slecht zou zijn, maar zó slecht… ook zo slecht gezongen, wonderlijk die reputatie van ons. Hij liet er geen spaan van overeind en ik vond dat eigenlijk wel grappig. Ik begon te vermoeden dat hij een gecompliceerde man was die zijn affectie alleen op een rare dwarse manier kon uiten. Een onruststoker. Störenfried. Bedreiger van gezelligheid en genoeglijkheid. Iemand die alles meteen op scherp kon zetten.

En zijn vrouw zei Lenette, die vindt dat allemaal leuk? Ja die vindt dat allemaal leuk. Ik denk dat ze hem geniaal vindt en op een rare manier is ie dat ook wel. Ze hebben een dochtertje Alma, dat verafgoodt hij en dat zal er ook wel zijn. Nou zei m’n lief, als je vriend dan tè geniaal wordt, ga ik wel onder de tafel met het dochtertje spelen.

Ik herinner me hoe Hub eruit zag. Een dorpspastoor, uit de tijd gevallen, met een donker double-breasted kostuum aan op een warme dag. De broek hoog over de bollende buik getrokken. Hij had een wat lompe loop en ging op grote bruine schoenen die hij naar buiten plaatste als hij liep. Een grote boerse kop met felle ogen. Een Mussolini-kin die hij teder op zijn viool legde. Een te warm geklede man die ons tegemoet kwam en trots op de olijfbomen wees. Hij had de sleutel van het kerkje waar hij rustig viool kon spelen. De grote violist Theo Olof was weggevlucht toen hij hem zag, vertelde Hub trots en was nooit meer terug gezien in Busare. Hij kon mensen bang maken.

De ontvangst was vriendelijk maar stijfjes. We zaten op een dakterras en er werd mooie witte wijn geschonken. De zwaluwen zwierden in het rond en er vielen veel stiltes in het gesprek. Als mijn lief iets vertelde dan keken onze gesprekspartners of ze mededelingen deed uit een andere wereld die zij nooit zouden willen betreden. De conversatietoon was licht ironisch waar Lenette eigenlijk niet van houdt. Ze is ook niet zo goed in het geposeerde spreken, drinkt geen alcohol, wil altijd naar echtheid en waarheid wat ook niet op ieder moment bij iedereen goed valt. Ik ben een tl-buis op andermans feestje, zei ze eens.

Ik grijnsde geruststellend naar haar. Hub was net begonnen te vertellen over hoe fout zijn vader in de oorlog was geweest, toen Alma er aan kwam. Een schattig meisje van een jaar of vier met opvallend mooie donkere ogen. Ze had geheel tegen de kindermode van die dagen in een uitstaand rokje aan wat haar enigszins op een schermerlampje deed lijken. Mijn lief boog zich naar haar voorover en zei: hallo…poepie!

Als je mijn dochter nog één keer poepie noemt, breek ik je arm! zei Hub.

Daarna wordt het verwarrend. Bonte was. Gekreukte herinneringen. Hub die drie avonden naar het eerste programma van Lenette ging kijken, verscholen achter een pilaar en alleen maar ‘je zingt vals’ kon uitbrengen. Hij bedoelde een inzet in een lied, de derde avond dat hij er was.

Hub die de trap opklom en tegen Lenette zei “je stinkt” terwijl hij wilde zeggen dat ze een ander geurtje ophad dan de vorige keer.

Hub die ongevraagd de badkamer inliep. Lenette zat in het bad te huilen. Hij ging op de rand van het bad zitten en hield een lang verhaal vol troost en schoonheid.

Hub die in kostuum door de bosjes kroop onder het raam van een violiste.

Hub die een fles wijn terugstuurde in een restaurant in Berlijn en de volgende dag terugkwam om er met de eigenaar de beste fles te drinken.

Hub die gekleed als priester dronken achterover viel van het altaar, door mij in een zetel werd gezet waar hij lichtjes wegdommelde. Door alle aanwezigen in Paradiso bij onze opgevoerde mis gezien als iets wat er bij hoorde. Er viel vroeger ook altijd wel iemand flauw in de hoogmis.

Hub die optrad met zijn Resistentie-orkest op een nieuwjaarsreceptie van de NOS en een lang verward verhaal hield over de toekomst van de omroep.

Hub met zijn angsten.

Hub die niet meer kon spelen. Geblutst, gedeukt, Hub was een kreukelaar en Hub was plotseling dood. Hij liet een rare leegte achter. Wat waren we plotseling normaal en burgerlijk als hij er niet meer was.

Jaarlijks komen de oude vrienden bijeen om anekdotes over die wonderlijke man te vertellen en om verwoed te vioolkwartetten. Hubs weduwe, Marita, vertelde me ooit dat die bijeenkomsten er vooral voor Alma waren opdat ze toch maar veel herinneringen aan haar vader zou meekrijgen.

© Jacques Klöters