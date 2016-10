Stoofperen

Het is er weer de tijd voor: STOOFPEERTJES!!!

Zo lekker bij de maaltijd (vlees of vegetarisch), maar ook oh zo lekker bij een toetje als custardvla of griesmeelpudding. Mmmm!



Ik heb ze geschild en gekookt in rode wijn met steranijs, kaneelstokje, gemberpoeder, snufje peper, snufje zout en gezoet met lichtbruine basterdsuiker.

Ze moeten wel ongeveer 2 uur zachtjes koken in een pan met deksel er op. Maar na 2 uur ruikt je huis ongelofelijk lekker en niet van de appeltaart