Man & Schaap





De wind haast

en raast

aan me voorbij,

ergens ver weg

blèrt een schaap



licht van bliksem

schrikt, de hemel huilt

in het grauwe water

staat een schaap, ze kijkt

me strak in de ogen aan



droef bekoorlijk ademt

ze haar woorden

in mijn oor

zwemmen onze dromen

tegen de stroom



en begrijpen

wij elkaar



in dat groezelige water.



-------------------------------------------------------------



Gedicht: © Méland Langeveld





Schilderij: Man © Gea Zwart

Aquarel, 50 x 70 cm., uit de serie: ‘Mensen in het bos’.