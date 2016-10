Masker met Toon Hermans







Dit is het grote carnaval

van levenloze leuzen

het masker kijkt het masker aan

de dwergen zijn de reuzen

de glitterdomheid loopt voorop

en hupt met ’n corrupte pop wat licht lijkt, dat is duisternis

want niets is, wat het waarlijk is

’t is louter fake en haat en nijd

de dans is leugenachtigheid

doorheen de blije deun van ’t bal

schijnt ’n verfomfaaid tranendal Toon Hermans