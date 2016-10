Gênant





Van 4 naar 8

Ja zo was het. Ik stond op met dat gevoel het wordt mijn dag niet en geef dat gevoel dan ook een 4. Het weer, zoals ik meestal de verwachting plaats, beloofde niet veel zaaks. Kom op meid snel ontbijt douche en een ommetje. Zon scheen prrt naar buiten. Buurvrouw passeerde me op de fiets en riep goedemorgen, nog even snel voor het gaat beginnen? De leukste buuf van de 7 trouwens. Oversteken en zomaar in het gras nr.1 je hoeft niet ver te gaan maar ik word er een beetje gallisch van. Dan die vrachtwaggel. Binnenkort als de Maximabrug af is ook verleden tijd. Weg met de zware jongens. Door en zomaar op de muur, de naam eronder weggehaald. Slecht onderhoud buiten het dorp, lijkt wel niemandsland. Mijn handen jeuken dan. En even later de laatste klapmeisjes in het rood. De brug die gestaag vordert en weer wat nieuws. Vermoedelijk een geluidwal in wording. Ik had graag rechts de trap op gewild.

En zo kun je weer verder lezen en kijken bij de reacties. Het bevalt me goed zo. Woord en Beeld.

en...1065 mB hoezee































het laatste mooie huis, de eigenaar van Genant heeft zich niet uit laten kopen, wat komt hier?























