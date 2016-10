Wekker, Weer Wakker Worden

Catharina48 20 okt 2016 06:34 Het wordt vandaag hier geleidelijk bewolkter maar het blijft zo goed als droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 13 °C en is de wind matig, windkracht 4. De avond is het helder en koelt het af tot ongeveer 10 °C.



het plaatje ooit wel eens geplaatst. iets moois mag best wel eens herhaald worden. Toon zit nogal in mijn hoofd de laatste tijd.