Bomen met Toon Hermans



gisteren gemaakt





als ik de bomen zie

gemaakt van hetzelfde leven

maar dan met stam en tak en twijgen

als ik de bomen zie

dan luister ‘k altijd even

naar hun fantastisch zwijgen ik heb de storm zien komen

hij sloeg ze half kapot

verstild zag ik ze dromen

of dansen, zomerzot ik zag hun angstig beven

in donker en in licht

en zie mijn eigen leven

in hun verweerd gezicht Toon Hermans