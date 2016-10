Een verpletterende verschijning

Andere artikelen







Het is een sombere maandagochtend in de Intercity richting Arnhem met zo'n typisch blue monday-sfeertje dat in schril contrast staat met de stralende zondag die achter ons ligt. Totdat ik de man tegenover mij zijn vrouw zachtjes hoor influisteren (ik weet het, da's dubbelop maar zo kwam het over): 'Goeiedag zeg, moet je daar es kijken!' en amper een seconde later begrijp ik direct waar hij op doelt. Of beter gezegd op wie. Een vrouw, zo groot en zo zwaar maar in mooie proporties loopt vlak langs me heen. Haar parfum is al bedwelmend maar haar hele verschijning is pas echt overdonderend. Om een eufemisme als verpletterend nog maar niet te gebruiken. Ze heeft even verderop en nog binnen mijn blikveld een plaats gevonden. Vele ogen hebben haar daar al naartoe gevolgd en ik heb heel eerlijk gezegd ook nog nooit zo'n groot en zwaar iemand gezien die ik tegelijkertijd op een bepaalde manier aantrekkelijk heb kunnen vinden. Het lijkt gênant, al dat gestaar maar ik geloof dat het haar niet deert en/of dat ze het gewend is. Misschien er zelfs van geniet. Het is zeker geen muurbloempje, getuige de keuze van kleding en kleurgebruik. Ik durf geen schatting te maken omtrent maat en gewicht van de vrouw omdat beide ver buiten mijn ervarings- en belevingskader vallen. Ik heb niet één bepaald type vrouw waar ik op val maar slank is doorgaans wel een constante factor geweest. Niet onlogisch gezien mijn eigen postuur. Ik vraag me overigens wel af waar deze vrouw haar kleding koopt. Er zijn natuurlijk speciale winkels voor grote maten, maar zo groot? Ze weet zich namelijk goed te kleden, hetgeen met haar immense omvang beslist geen sinecure is. Misschien wel een eigen ontwerp. Haar volle, rimpelloze gezicht - ik schat deze vrouw toch wel ergens in de veertig - komt mooi uit onder de vermoedelijk zeer lange donkerblonde haren, die als een soort tulband om haar hoofd zijn gewikkeld tot een soort toef die bovenop door een zilverkleurige clip bij elkaar wordt gehouden. In haar vermoedelijk dus zelf ontworpen lichtblauwe regenmantel - ik vond jas ineens zo gewoon klinken - heeft ze iets weg van een koningin in een modern surrealistisch sprookje. Is het niet een beetje aanmatigend om zo over iemands voorkomen te schrijven, puur en alleen omdat ze zo groot en zwaar is? Daar heb ik wel even over nagedacht. En het simpele feit dat u dit nu leest zegt het al. Ik vind het dus niet aanmatigend. Integendeel, de vrouw is zonder enige twijfel een opvallende verschijning en zelfs dat is nog een understatement - vele ogen waren vanochtend op haar gericht - maar ik heb zelden iemand gezien, die zo groot en zwaar is en toch zo aangenaam om naar te kijken, zonder dat je haar meteen een vermageringskuur wenst. Nee, ze blaakt zelfs van gezondheid. De kunstschilder Peter Paul Rubens zou een moord hebben begaan om deze vrouw met terugwerkende kracht nog aan zijn oeuvre toe te kunnen voegen. Een prachtig mens, hoe ver ook verwijderd van de 'ideale' confectiematen... © Marcel Rutten









Geplaatst op 20 oktober 2016 06:56 en 24 keer bekeken

Catharina48 20 okt 2016 06:59 De jas werd een manteau....verbeelding laten meespreken heb ik steeds bij deze Rutten...die andere zonder N ook wel.



plaatje bij gezocht natuurlijk en stel je dan voor hoe de dame die Marcel bedoelt hierin door het treinpad schrijdt of meer stampt