Het Hoogtepunt: Het zat al lang in mijn kop dat ik hier naar toe wilde maar dan voor heel iets anders dan de bedoeling was. Paddenstoelentijd dus daar even struinen.



Het voor- en naspel sla ik onmiddellijk over. Ik toon meteen het hoofdgerecht met een kleine toevoeging. Mijn auto, door gedoe met open gebroken weg, moest ik ergens stallen wat inhield nog een flinke tippel er naar toe. Ik kijk veel naar beneden, o.a. om te zien waar ik loop en niet struikel, zo zag ik de berm. Nog nooit zo veel klavertjes gezien het hele fiets/ wandelpad. Geloof het of niet…meteen mijn blik op een klavertje 4. Jawel dit moest wat gaan betekenen. Ik was inmiddels op de bestemming. Had mijn ronde gedaan met wat schietwerk, wilde eigenlijk terug naar de auto en bedacht me. Dat klavertje 4 was toch niet alleen voor wat ik al had gezien? Het pad nog even op wat doodliep voor de kijkhut. Als ik daar kom zit hij altijd vol met meestal mannen met grote lenzen. Plaats voor 3 en er waren 2 mannen. Tussen hun in plek vrij. Komt u er maar bij hoor. HIJ was er een kwartier geleden. Huh? Zomaar overdag? Hij pakte zijn kleine camera en liet het bewijs zien. HET IJSVOGELTJE. Daar kom ik altijd voor als ik hier rondloop en nog nooit gezien. Ga zitten, camera in de aanslag….een beetje Geduld & Geluk…..daar ging tijdens het wachten het gesprek zachtjes over. Wat ik zag op zijn camera mocht ik ook fotograferen vanaf dat ding. Zijn naam hoefde er niet bij. schitterende foto’s gezien en plaats ze dan ook hier. Een paring van het stel o.a. en nog veel meer. Ik denk nog geen kwartier later…..daar heb je hem. Te weten nog dat ik hem wel eens zag vliegen hier achter mij op de landweg, snel vlak boven de brede sloot. De camera deed het werk, nee niet zo mooi en duidelijk als op zijn camera, maar ik heb die blauwe rakker. Euforie en lyrisch, het klavertje 4 in mijn zak, weer plaats makend voor een vrouw met een joekel van een lens die ons mededeelde dat hij weg vloog vanwege de roofvogel die boven de plas vloog. Weer een dag met een platina randje. ©atharina

Deze site is volledig gewijd aan een van de mooiste vogels die leven in Nederland, de ijsvogel. De meeste mensen die voor het eerst het geluk hebben een ijsvogel te zien, verbazen zich meestal over de mooie, bijna exotische kleuren die hij bezit. Door die kleuren wordt hij ook wel gerekend tot de mooiste broedvogels van ons land. Wanneer je verder gaat kijken naar zijn levenswijze en (balts)gedrag blijkt het ook nog een hele fascinerende vogel te zijn.

Als we de ijsvogel bekijken zijn er een aantal dingen die direkt opvallen en waardoor het vrij eenvoudig is om hem te herkennen. Ten eerste natuurlijk de opvallende kleuren, de borst is oranje tot roestbruin, de rug is prachtig blauw, met in het midden een lichtblauwe, bijna fluorescerende streep, die hem een aantal schitterende bijnamen heeft gegeven zoals de vliegende edelsteen.























