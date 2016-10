Advocaatvlaai met een harde wenerbodem

Voor de eiwitschuim staafjes:

60 gr eiwitten

60 gr suiker

60 gr poedersuiker

Werkwijze:

Klop de eiwitten stijf en voeg beetje voor beetje de suiker toe. Als het eiwit stijf is spatel je het poedersuiker erdoor. Neem nu een bakplaat met bakpapier en spuit hierop de staafjes. Steek een houten spatel tussen de oven en het ovendeurtje zodat het vocht kan verdampen tijdens het bakken. Bak ze af in een voorverwarmde oven van 120 gr ongeveer 25 minuutjes. Laat ze afkoelen. Bestrooi ze met cacao na afkoeling. Verhoog de temperatuur van de oven naar 160°C.

Voor de bodem:

250 gr bloem

170 gr boter

85 gr lichte basterdsuiker

snufje zout

1 zakje vanillesuiker

Werkwijze:

Alles goed mengen onder elkaar en even laten koelen in de koelkast. Daarna het deeg uitrollen en in de bakvorm leggen. Randen goed aanduwen. Leg er een vel bakpapier op met bakbonen. Bak de bodem gaar in een voorverwarmde oven van 160° C in ca 60 minuten. Na het bakken direct ontvormen en afkoelen. Maak tijdens het bakken de banketbakkersroom.

Voor de banketbakkersroom:

500 ml melk

125 gr suiker

1 eidooier

50 gr puddingpoeder ( custard )

Breng het grootste gedeelte van de melk met de suiker aan de kook. De rest van de melk meng je met de eidooier en het puddingpoeder. Goed door roeren. Wanneer de melk kookt schenk je een flinke scheut bij de eidooier en roer je het geheel goed door. Schenk nu alles terug in de pan en breng terug aan de kook. Schenk de pudding in een grote platte schaal, bedek met plastic folie en zet in de koelkast om af te koelen.

Voor de chocolade laag:

Smelt ca 100 gr chocolade en smeer deze in een goed laag op de bodem en laat terug hard worden.

Voor de advocaat bavarois:

4 gelatine blaadjes

600 gr slagroom

90 gr suiker

200 gr advocaat

Laat de gelatine weken in koud water ( minimaal 15 minuten ). Klop de slagroom samen met de suiker lobbig ( yoghurtdikte ). Knijp de gelatine uit en verwarm deze even tot ze volledig gesmolten is op het vuur of in de magnetron. Voeg de gelatine bij de advocaat en voeg deze nu bij de slagroom. Verdeel deze met een klopper eronder tot je een egaal geheel hebt. Zet de bavarois koud weg.

Opbouw:

Neem de bodem erbij. Klop de pudding nog eens goed door zodat ze crémig wordt. Leg een flinke laag op de bodem. Neem de bavarois erbij en verdeel een groot gedeelte over de pudding. De rest van de bavarois doe je in een spuitzak. Spuit nu enkele mooie rozetten op de vlaai en strooi er nu de eiwitstaafjes over. Doe nog een klein beetje advocaat in een klein spuitzakje en knip er een klein puntje van af. Trek nu willekeurige lijntjes over de vlaai. Je kunt de vlaai eventueel nog versieren met een cacaoboontje of chocolaatjes. Zet de vlaai nog even koel weg zodat ze verder kan opstijven.

