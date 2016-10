Andere artikelen







10 medicinale kruiden



basilicum



uit de tuin, die we vergeten te gebruiken! Sinds de Oudheid hebben mensen met behulp van de planten om hen heen zich proberen te genezen.

Vervolgens dachten we slimmer te zijn en dachten we alles te kunnen maken wat de natuur ons biedt, maar dan beter?!

Hoe dwaas konden we zijn? Vandaag komt het gebruik van medicinale planten weer steeds vaker voor bij alle culturen.

De mens is teruggekeerd naar de wortels en we ontwaken uit onze collectieve onwetendheid. Heel wat kruidenremedies zijn direct al in de tuin te vinden, je hoeft alleen maar te weten waar je moet kijken. Let wel op: net als voorgeschreven medicatie kunnen ook planten schadelijke bijwerkingen veroorzaken bij verkeerd gebruik of bij verkeerde dosering. Raadpleeg steeds een arts alvorens een geneesmiddel of kruidenmiddel te nemen. Hier volgen 10 medicinale kruiden die je in de tuin kan vinden: 1. Basilicum

Basilicum is een insectenwerend middel. In de Oudheid werd het reeds gebruikt om winderigheid te verlichten, tegen vergiftiging en om de productie van moedermelk te stimuleren.

Vandaag de dag wordt basilicum in veel landen gebruikt voor de behandeling van stress, diabetes en astma.

Studies tonen ook aan dat basilicum antivirale en anti kanker eigenschappen heeft. 2. Rozemarijn

Uit een recente studie blijkt dat het carnosinezuur in rozemarijn het risico op de ziekte van Alzheimer kan verminderen.

De olie in de bloemen is ook anti bacterieel en schimmelwerend.

Rozemarijn verbetert ook de bloedtoevoer naar de hersenen en kan helpen om het geheugen serieus te verbeteren. 3. Lavendel

Lavendel, bekend om zijn geur, heeft ook anti-inflammatoire en antiseptische eigenschappen. In de oudheid werd het gebruikt als ontsmettingsmiddel.

Ook lavendel is een natuurlijke insectenwerende plant. 4. Aloë vera

Aloë vera wordt al duizenden jaren gebruikt om brandwonden, snijwonden en huidinfecties te behandelen.

Aloë vera helpt ook bij het verlichten van constipatie.

Door sommigen wordt het ook gebruikt voor de behandeling van brandend maagzuur en het prikkelbare darm syndroom. 5. Citroentijm

Citroentijm wordt gebruikt als digestieve steun voor kinderen die last hebben gehad van maagpijn. Het werkt ook als een antibioticum en werd eeuwenlang gebruikt om wonden te behandelen. Het wordt ook gebruikt als een anti-schimmel middel tegen teennagel problemen.

Kijk ook een op het etiket van een flesje mondwater:thymol, één van de hoofdbestanddelen, is een derivaat van tijm. 6. Selderijzaad extract

Van selderijzaad extract is in dierstudies aangetoond dat het de bloeddruk verlaagt.

Het functioneert ook als een diureticum en kan worden gebruikt voor de behandeling van psoriasis.

Grote hoeveelheden kunnen echter leiden tot fotodermatitis, een aandoening waarbij een abnormale reactie wordt ontwikkeld door de huid aan zonlicht.

Daarom moet voorzichtig worden omgesprongen met het gebruik van dit kruid. De essentiële olie van selder staat ook bekend om zijn sedatieve en anticonvulsieve werking. 7. Zonnebloem De zonnebloem heeft eigenschappen die kunnen elpen bij alles van verkoudheden, hoesten en koorts. Een thee gemaakt van de bladeren is bloedstelpend, is een diureticum, een slijmoplossend middel en een middel om koorts te verlagen. 8. Pepermunt Pepermunt staat er om bekend dat het hoofdpijn, huidirritatie, misselijkheid, pijn, diarree en winderigheid kan helpen kalmeren.

Omdat pepermunt ook de maag kalmeert, kan het helpen bij de spijsvertering.

Sommige studies hebben ook de antibacteriële en antivirale eigenschappen aangetoond van pepermunt. Thee en tincturen gemaakt van de bladeren kunnen borst congestie helpen verlichten. 9. Kattenkruid

Kauwen op de bladeren van kattenkruid kan helpen tegen tandpijn.

Kattenkruid heeft ook een licht kalmerend effect.

Kattenkruidolie kan ook gebruikt worden als insectwerend middel. 10. Paardenbloemen Paardenbloemen zijn een diureticum.

Het kan ook lokaal worden toegepast voor de behandeling van eczeem. Bij inwendig gebruik helpt het bij de behandeling van artritis en zelfs darmaandoeningen.

De bladeren van de paardenbloem helpen om de bloedsuikerspiegel te reguleren Bron: organicandhealthy.org





rozemarijn





lavendel





aloŽ vera





citroenthijm





selderijzaad





zonnebloem





pepermunt









Geplaatst op 21 oktober 2016 07:07 en 24 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina48 21 okt 2016 07:10 Kattenkruid



Catharina48 21 okt 2016 07:11 Paardenbloem



allemaal meer mee doen