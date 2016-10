Passie stopt niet bij 67





Hij stapt in Arnhem in, kijkt eerst nog een beetje aarzelend van onder zijn pet in het rond en besluit dan tegenover me bij het raam te gaan zitten. De man moet minstens achter in de tachtig zijn maar straalt nog volop vitaliteit uit. Hij draagt een bijna even oude corduroy broek. Zo'n hoog en wijd model, ooit nog Manchester genoemd en indertijd immens populair als onverslijtbare werkmansbroek. Daarop draagt hij in dezelfde cognackleur een jasje van soortgelijke makelij. Het geeft hem iets artistieks ofschoon hij dat zelf nooit zo bewust zal hebben beoogt. T'is wel een buitenmens, vermoed ik. Zijn grove verweerde handen die ogenschijnlijk lange tijd zwaar werk hebben verricht liggen nu werkeloos in zijn schoot terwijl hij naar buiten staart. Het is zojuist gaan regenen. Je zou de man zo kunnen casten voor een rol in een oorlogsfilm als onwrikbare verzetsman van de Résistance, ergens in een dorp in het zuiden van Frankrijk. Een zeer uitgesproken en karakteristiek figuur dus.

Hij zet zijn pet af, strijkt met zijn andere hand even door zijn asgrijze haren en kijkt dan peinzend naar de grauwe lucht: 'Het lijkt nu toch wel gedaan met de nazomer', zucht hij. Deze woorden kan hij natuurlijk gewoon voor zichzelf hebben bedoeld maar ik voel me toch geroepen hierop bevestigend te knikken. 'Voor uw werk op pad?', vervolgt hij, mij nu aankijkend. Ik knik en antwoord met een grijns: 'Dat zal voor u vast niet meer gelden, denk ik zo'. Hij kijkt me wat verongelijkt aan en schudt zijn hoofd: 'Ik werk anders nog praktisch iedere dag hoor'. Vol ongeloof vraag ik hem beleefd naar zijn leeftijd en wat voor werk hij dan nog doet. Hij moet nog even nadenken maar vertelt dan 83 te zijn. En dat hij in '48 bij zijn vader in de werkplaats als leerling-meubelmaker is begonnen en tot op de dag van vandaag dit vak nog steeds met plezier uitoefent. 'Ik hoef er alleen niet meer van te leven en restaureer nu meubels voor tweedehands winkeltjes en mensen die nog in vakmanschap geloven en er wat voor over hebben. Ik heb het eigenlijk best nog druk. Het is ook het enige wat ik geleerd heb, houtbewerken. Hout een tweede leven geven, meneer'. De man trekt een bijna gelukzalig gezicht bij deze woorden en nu wetende wat zijn beroep is, zie ik in plaats van een Franse verzetsheld steeds meer Pinocchio's geestelijke vader Gepetto tegenover me zitten met zo'n leren sloof voor, guts en hamer nog in de hand. Ik had graag nog wat langer met deze aardige baas gesproken maar in Nijmegen moet ik helaas afscheid van 'm nemen en stap wel met een geruststellend gevoel uit: passie hoeft niet per sé met pensioen...

Marcel Rutten