Wandelende bomen





Vervolg en laatste deel wandeling De Bilt. Langs de paarden en als ze dan naar je toe komen krijg je leuke foto’s….zowel mens en dier samen, hier niet te zien als de 2 paarden samen. En dan die achterkant van de auto. zou pa zijn kind dit hebben laten doen vraag ik me dan af? Wat nog meer te zien. Spectaculair wat in de omschrijving stond over wandelende bomen. Ze zijn hier te zien. Kinderen vinden het geweldig. De zandverstuivingen met o.a. de Grote Sahara. Grove dennen waarbij het zand tussen de wortels is weggevoerd door regen en wind.

Wandelroute Beerschoten, Houdringe en Panbos Aan de rand De Bilt liggen drie prachtige gebieden: landgoed Beerschoten, landgoed Houdringe en het Panbos. Samen vormen zij een aaneengesloten natuurgebied van 367 hectare. Parkbos, stuifduinen, weiden met boomgroepen en oude lanen wisselen elkaar af. Tijdens deze wandeling maakt u kennis met de veelzijdigheid van deze gebieden. Afstand 12 km Route Geel gemarkeerd. Vertrekpunt Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6, 3732 HM De Bilt. Honden Honden mogen aangelijnd mee. Op een deel van de route mogen honden los. Zie hiervoor de bordjes in het gebied. Houd rekening met andere gebruikers.







niet betrouwbaar/3





niet scherp wel leuk/4













roofvogel/7



























