Appel-amandelmeel-kaneel cake









Ingrediënten

200 gr volkorenmeel

100 gr amandelmeel

150 gr kokosolie

150 ml yoghurt (Biogarde Stand)

6 kleine appels

4 eieren

100 ml honing/agavesiroop

ca. 50 g amandelschaafsel

4 tl kaneel

2 tl 5-spice

sap van 1 citroen

3 el suiker

2 tl bakpoeder

snuf zout



Extra nodig

3 (meng)kommen, klein (steel) pannetje, garde, bakvorm / cakeblik, bakpapier



Bereiden

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Snij de appels in parten, verwijder de schil en het klokhuis en snij er vervolgens blokjes van. Doe

de appelblokjes in een kom en voeg hier de helft van de kaneel, citroensap, 5-spice en de suiker aan toe. Schep goed om en zet een uur in de koelkast.

Smelt in een klein pannetje de kokosolie.

Klop de eieren luchtig in de kom en voeg hier de honing

en kwark aan toe. Schenk de kokosolie erbij en meng met de garde tot een romig geheel.

Doe de volkorenmeel, amandelmeel, de helft van de kaneel en het bakpoeder in de derde kom en voeg een snuf zout toe. Schep goed door.

Schenk nu het ei-kwark mengsel beetje bij beetje bij het meel en roer tot een glad beslag.

Bekleed het cakeblik of de bakvorm met bakpapier.

Schenk nu het beslag in de bekleedde vorm, schep dan de appels erbij en bestrooi de bovenkant met amandelschaafsel. Besprenkel het amandelschaafsel licht met olijfolie of kokosolie zodat dit niet verbrand in de oven. Schuif de appel kaneel cake voor 45 minuten de voorverwarmd oven in.









21 oktober 2016

Catharina48 21 okt 2016 17:00 Volgens mij staan er vauten in...dus de cake zakt in elkaar...tekst is niet van mij