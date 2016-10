Andere artikelen







Muziek voor Volwassenen 22-10-2016 met Don Rosenbaum





Iedere zaterdag Radio Rijnmond Van 9 > 12 uur Blues, Americana en Country met Johan Derksen Nu ook te horen op radio Drenthe iedere werkdag, van 1800 > 1900 uur.

Catharina48 22 okt 2016 07:12 Een muziekprogramma voor sentimentele oudere jongeren, voor fijnproevers.



het is ongebruikelijk maar tot 12 uur wordt u niet lastig gevallen door een schijtlollige DJ



of een schreeuwende sidekick



u moet het doen zonder telefoonspelletjes



en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent



iedere zaterdag op Radio Rijnmond van 9 tot 12 uur



iedere zondagavond is de herhaling.



Catharina48 22 okt 2016 09:45 Don Rosenbaum (Amsterdam, april 1947[1]) is een Nederlands singer-songwriter en gitarist met invloeden uit de country en folk.



Hij had in de jaren 60 een klein hitje in België met Miss America. Hij had dit nummer eerder als demo opgenomen en trok daarmee de aandacht van Boudewijn de Groot. Hij krijgt bij Phonogram een platencontract en met Boudewijn als producer neemt hij de single I'd Like To Know A Little About You op, waarop Boudewijn de Groot te horen is als achtergrondzanger. Ondanks dat dit nummer geen hit wordt mocht hij het eveneens door Boudewijn geproduceerde album Swimming into Deep Water opnemen. De titelsong van dit album werd zijn enige grote hit. Op dit nummer speelt Boudewijn de Groot gitaar en Frans Doolaard (van de Chico's en Kilima Hawaiians) steelgitaar. De tweede single van dit album Every Minute Lady doet echter weinig. Don schrijft in die tijd ook songs voor anderen, zo is Lovers Bye Bye van de zangeres Andeane (Anneke Konings) door hem geschreven. In 1973 trekt hij zich gedesillusioneerd tijdelijk terug uit de muziekindustrie. In 1979 neemt hij bij CBS de single Christmas 1979 op en in 1980 probeert hij het nog eens met Jayne, beide singles floppen echter. In 1998 keert hij terug met de CD-single Al mijn liefde en in 2005 neemt hij in eigen beheer het Nederlandstalig album Sprong in het duister op en in 2006 het Engelstalige album On Land In Full Daylight.