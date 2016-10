Dood > Toon Hermans







‘k Heb voor de dood al meer dan eens

een lief gedicht geschreven

ik neem hem wel eens op m’n schoot

hij hoort zo bij het leven ik weet hoe bang ik was als kind

wat heb ik ‘m geknepen

hij was m’n vijand, nu mijn vrind

nu heb ik hem begrepen hij heeft mij zijn geheim verteld

en zo ben ik m’n angst ontgroeid

voor mij is hij een open veld

waar hemelhoog het voorjaar bloeit ©Toon Hermans