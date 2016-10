Wekker, Weer Wakker Worden



Hielke Roelevink



☼dag de speciale online legpuzzel 40 stukjes, ik kon er niet meer van maken 84 oplossingen 1.19 snelste tijd 3.00 mijn tijd deze foto is gemaakt door Hielke Roelevink hij was afgelopen dagen te gast in de B & B van Bert van 't Hoederdaal in Kutna Hora in Tsjechië in september was ik daar ook een week en zag de foto voorbij komen op FB. meteen gezegd dat ik er een puzzel van kon maken, met toestemming dat vond de man een leuk idee gisteren was Hielke weer terug van vakantie en had hem meteen gemaakt vanuit de B & B is de foto gemaakt met uitzicht op de Kathedraal van Kutna Hora wel weer bijzonder nu wat in herfsttooi te zien



kathedraal kutna hora