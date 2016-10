Andere artikelen







Iedere zondag van 10 > 12 uur de Sandwich met Jacques Klöters

Radio 5 John Prine mijn keuze



DE SANDWICH ZONDAG 23 oktober Uur 1 1. Avalon – Vaughn Monroe 2. I'm dreaming – Jennifer Warnes 3. New York is my destination – Suzanne Vega 4. Dos almas – Ibrahim Ferrer 5. Geef me je hand – Mieke Telkamp 6. Falling in love again – John Prine & Alison Krauss 7. In de winkel van Sinkel – Cabaret Wim Sonneveld 8. Our house – Marjet van den Brand 9. Et mon pere – Nicolas Peyrac 10. Complainte pour Ste. Catherine – Kate & Anne McGarrigle 11. Dienstmededelingen op het station – Wim Sonneveld 12. Rag mop – Ames Brothers 13. I'll take you there – Staple Singers 14. Sunday kind of love – Marc Broussard 15. Dancing Queen – Luka Bloom 16. Roma – Vicente Amigo Uur 2 1. Hello it's me – Todd Rundgren 2. Hallelujah I love him so – Peggy Lee 3. Sol tropical – Melingo 4. Daarom (weet ik het ook) – Freek de Jonge 5. How can we hang on to a dream – Rudy Bennett 6. Je ne veux pas mourir ces oir – Vincent Delerm 7. I'm Mandy fly me – 10CC 8. Zo heerlijk rustig – André van Duin 9. Put on a happy face – Tony Bennett & James Taylor 10. A lot of livin' to do – Nancy Wilson 11. Each and everyone – Everything But The Girl 12. Klaradyn – Wouter van de Venter 13. Dancing in the dark – Ruth Moody 14. Takin' it to the streets – The Doobie Brothers 15. Iperiroes – Mirela Pachou 16. Respect – Aretha Franklin



1e gedicht, 1e uur

SLAAPWANDELING



Ik heb vannacht met u gewandeld

in de doove lanen van de slaap,

en nu het morgen is geworden

is er niets veranderd,

dan dat die twee, die in den nacht tesaam

volkomen bij elkander waren,

mij weer alleen gelaten hebben in den morgen,

en samen verder zijn gegaan. Gerrit Achterberg

2e gedicht 2e uur Ge liet iets achter maar niemand kan het vinden ge deed iets goed maar niemand weet wat

ge zijt nen held maar niemand weet waarom ge

heel uw leven vocht en wie zo hard terug sloeg.

Het doet er niet toe, ge haalde de finale –

maar niemand weet van wat Het was niet hardlopen, ge liep kreupel.

Het was niet hoogspringen, ge zat voltijds aan de grond.

Ge trok geen treinstellen voort met uw vals gebit.

Ge zijt een vraagteken, maar wie schreef de zin en wie stelt de vraag? Ik zoek een schone foto en ik vind:

uw handen: Uw stompe vingers. Uw vergeelde vingertoppen

en uw kromme nagels. Mijn kind heeft die ook. Runa Svetlikova (1982)

Runa Svetlikova (1982)

uit: Deze zachte witte kamer (2014)

Laurens Jz. Coster – iedere werkdag een gedicht.

Redactie: Raymond Noë













Geplaatst op 23 oktober 2016

Catharina48 23 okt 2016 08:27 Dit verhaal wat Klöters heeft geplaatst op FB zal mensen wel wat doen. waar hij bescheiden over is en iemand anders het vertelde is, dat hij haar voorleest iedere week:

Ik moest vanmorgen denken dat ik toch wel heel vaak gelul heb moeten schrijven. Ik bedoel teksten uit het niets heb moeten fabriceren, gelul in de ruimte, subsidieaanvragen over projecten die nog bedacht moesten worden. Schouwburgen die ik teksten moest aanleveren voor in het seizoensprogrammaboekje. Maar het programma moest dan nog geschreven worden en niemand had nog een idee waar het over zou gaan. Ja maar er moet toch een stukje komen, schrijf jij maar wat. Bellen blazen. Maar de verkoop hing er wel van af, of de subsidie. Schrijven wat men lezen wil. Vaak ging het allemaal niet door ook. Ooit de show Mondo Bizarro van Adele Bloemendaal gezien? Nee, want die is nooit doorgegaan. Wat rest is het gelul erover:



MONDO BIZARRO

een nieuwe show van Adele Bloemendaal



Zou onze Nieuwendijkse diva er weer in slagen een hoogpolig theaterprogramma te maken?



De tekenen zijn gunstig. De bedreigingen op het pad van een hardwerkende kunstenaresse met een gevoelige ziel zijn drank, drugs en rock and roll. Welnu:



Adele zoekt, als het leed van de wereld haar teveel wordt, geen troost in drank maar in eem strijdbare levenshouding.



Adele blijft ver weg van de Belgische soigneur met z'n pillen die haar heupen moesten ontvetten maar die haar hart op hol hielpen.



Adele laat zich niet meer meeslepen door onstuimige liefdesavonturen met excentrieke wereldreizigers, Eiffeltoren-verkopers of mateloos mooie Mozambikanen.



Ze slaapt goed, eet gezond, drinkt enkel heulsappen en leeft als een strijdbare begijn, zonder man maar dromend van haar grote liefde en dat bent u.



Als ze al lachend en tierend ten onder gaat, dan gaat ze samen met u. Ze zong immers tien jaar geleden al: "We gaan met z'n allen als we gaan".



Voor het te laat is wil Adele u nog een keer in haar bizarre wereld inviteren. Een wereld waar de mooiste poezie samengaat met de grofste grappen. Waar ontroering en huiver twisten om voorrang. Waar verbazing en walging elkaar de pas afsnijden en waar de lach door de tragiek gevoed wordt tot ze geblust wordt in tranen.



Adele is haar angsten voorbij. Ze is de strenge meesteres van het cabaret geworden. Ze leidt u door het gruwelkabinet van het bestaan, laat u huiveren en lachen zodat u uw eigen rampzalige leven weer monter tegemoet kunt treden.



Ze heeft haar vertrouwde assistenten meegenomen. De beste schrijvers die er zijn: Boerstoel, Wilmink, Dorrestijn. De mannen die haar visioenen op muziek zetten: Martin van Dijk en Tom Barlage. Ze stelt het programma samen met haar geheimschrijver en kamerheer Jacques Klöters. De firma Bergen ziet er alles in en gaat het produceren. Niet dus.