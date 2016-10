Wereld met Toon Hermans





we weten ’t allemaal, ’t is er een bende

’t is er te eng, en te vijandig en te vol

het is in hoofdzaak grote rotzooi en ellende

op onze groene, blauwe, grijze, grauwe bol

’t is haat en nijd, elkaar de pas afsnijden

en door de steden raast een ‘rücksichtlos’ geweld

maar of we vloeken, vechten, vallen, lachen, lijden

er staan weer altijd boterbloemen in het veld

er zijn nog immer die momenten van vervoering

al lijkt dat bolletje ook nòg zo negatief

tussen de puinhoop schemert altijd de ontroering

van mensen die nog zachtjes zeggen: ‘k heb je lief

©Toon Hermans