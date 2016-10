Eilandgasten

Konden ze niet met zijn drieën doorgaan?

Vroeger bedekten we de spiegel als er een dode in huis was

Waar is het veertje gebleven?

Wat voelde ze in die handschoen?

zomaar wat zinnen uit onderstaand boek waar ik nu in bezig ben

Samenvatting

In Duinroos, een eenvoudig, gastvrij huurhuis op een Waddeneiland, volgen de vakantiegangers elkaar op. De tijdelijke bewoners kennen elkaar niet, maar doordat ze aan dezelfde tafel eten, in hetzelfde bed slapen en in hetzelfde gastenboek schrijven, komen ze met elkaar in aanraking. Zonder het te weten en haast onmerkbaar beïnvloeden ze elkaar en worden hun levens één verhaal. Alleen de lezer is getuige van de dromen en geheimen die schuilgaan achter de zinnen in het gastenboek.

Recensie(s)

Bundeling van drie eerder los verschenen romans van de Nederlandse schrijfster (1952). In 'Eilandgasten' (1999) worden vijf vertellingen met elkaar verbonden. Een eenvoudig huurhuis, 'Duinroos' op Vlieland, herbergt in een zomerseizoen verschillende gasten, die hun indrukken verwoorden in het gastenboek. Ook in 'De avondboot' (2001) worden de gasten van 'Duinroos' gevolgd in hun vakantieweken, die voor allen belangrijke consequenties hebben. Geheimen worden krampachtig verborgen of juist abrupt onthuld, de relaties met familieleden, echtgenoten en minnaars komen in een ander licht te staan. De verbinding tussen de verhalen wordt gevormd door met name het eilandklimaat van wind, strand en zeelucht. In enkele verhalen keren figuren uit 'Eilandgasten' terug. In 'Laatste seizoen' (2002) ten slotte volgt de schrijfster voor de derde keer de huurders van het vakantiehuis. Tijdens hun verblijf op het eiland komen ze tot inzichten in, en soms belangrijke beslissingen over hun leven. In drie van de zes verhalen keren personages terug die de lezer in de eerdere boeken leerde kennen. Helder en toegankelijk geschreven verhalen over zaken rond liefde, leven en dood. Kleine druk.



