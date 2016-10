Wekker, Weer Wakker Worden

de maandag is begonnen

Maandag is naar de maan genoemd. Bij de Romeinen heette hij dies Lunae, dag van de maan. In het volksgeloof staat de dag in een kwaad licht.

In de joods-christelijke wereld wordt de maandag als de eerste of als de tweede dag van de week gezien. Voor beide bestaan goede argumenten. De status van de zondag als rustdag (de Dag des Heren) was oorspronkelijk die van de zaterdag. Wie van de oorspronkelijke stand van zaken uitgaat, zal de zondag de eerste dag vinden, en daarmee de maandag de tweede. Agenda's vermelden de maandag doorgaans als eerste dag, vooral ook om het weekeinde samen te kunnen vatten aan het einde. Ook volgens ISO 8601 is maandag de eerste dag van de week.

De Europese talen zijn het over de nummering van de maandag evenmin eens: van de talen die de maandag niet naar de maan noemen, maar aan zijn plaats in de week, beschouwt het Portugees de maandag als de tweede dag (segunda-feira), net als het Grieks, Δευτέρα, maar het Hongaars (hétfö = lett. weekhoofd) en het Estisch (esmaspäev = eerste dag) als de eerste. De Slavische talen noemen de maandag 'de dag na de zondag', maar uit hun namen voor de dinsdag (tweede dag), blijkt dat ook de sprekers van deze talen de maandag als de eerste dag beschouwen. In het IJslands zijn de zondag naar de zon en de maandag naar de maan genoemd, maar heet dinsdag 'derde dag', en donderdag 'vijfde dag'.

Maandagziekte of tying up is een spierprobleem dat vooral voorkomt bij paarden.

Speciale maandagen