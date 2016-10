Andere artikelen







Laat dit mijn eindbestemming niet zijn...







Mijn trein vertrekt pas over ruim vijftien minuten en om die tijd te doden sta ik nog even te luisteren bij een jonge knul die op de stationspiano speelt. Eindelijk eens een keer geen Amelie en wat hij dan ook mag spelen - ik ken het niet - is best wel goed. Enkele ogenblikken later zie ik een klein broos en hoogbejaard mannetje aarzelend op hem af stappen, kennelijk om de de jongen iets te vragen. Deze stopt met spelen en ik hoor hem zeggen: 'I'm sorry sir, I don't speak any Dutch'' en als de man niet reageert speelt hij vervolgens maar weer verder. Het mannetje kijkt vervolgens een beetje onwennig zoekend om zich heen en ik besluit op hem af te stappen. Op mijn vraag of ik misschien kan helpen kijkt hij me lang aan en zegt dan met zachte stem: 'Komt u van hier? Ik knik en vraag waar hij naartoe moet. 'Naar mijn zuster', antwoordt de man na enige aarzeling, 'In Den Bosch'.

O, maar dan moet u aan de andere zijde van het spoor zijn, meneer. Dat is hier de trap af, dan loopt u het viaduct helemaal uit en komt u eenmaal boven vanzelf uit bij spoor 4', antwoord ik hem. De man kijkt me niet begrijpend aan. 'Wacht maar, dan loop ik even met u mee', stel ik voor. Ik krijg niet echt de indruk door te dringen en neem hem derhalve voorzichtig bij de arm mee richting incheck en vraag onderwijl of hij zijn kaartje of pasje bij de hand heeft. Hij trekt een bijna wanhopig gezicht en als ik informeer of hij wel een kaartje heeft blijft het stil. Nu is het mijn beurt om enigszins ontredderd te kijken. Op de stationsklok zie ik inmiddels dat mijn trein nog net haalbaar is maar ik kan de man toch moeilijk hier zo laten staan. Heb ik weer, schiet het toch even door mijn hoofd. 'U wilt toch naar Den Bosch, naar uw zuster?', vraag ik hem nog maar eens. Hij kijkt me nu aan alsof ik een geestverschijning ben en langzaam bekruipt mij het gevoel dat deze man de spreekwoordelijke weg een beetje kwijt is. Ik kijk naarstig om me heen, zoekend naar spoorwegpersoneel. Er is op dit moment niemand te zien en ik besluit de man dan maar mee te nemen naar de informatiestand in de hal. Daar zit gelukkig wel iemand en ik vertel de dienstdoende dame in het kort en met een veel betekenend gezicht dat meneer hier waarschijnlijk een beetje verward is en ik ook niet meer weet wat nu te doen. Ze knikt begripvol en komt na enig gevraag ook niet veel verder. De man is volledig dichtgeklapt. Ik denk dat het beter is als ik een van de hulpdiensten bel', concludeert ze dan. Na enkele minuten voegt zich een collega bij haar die me vriendelijk laat weten dat zij zich verder over meneer zullen ontfermen. Dankbaar groet ik beide dames en buig me over het mannetje heen en vertel hem iets te luid, alsof hij niet helemaal wijs is, dat het allemaal wel goed komt. Hij kijkt me aan als een kind dat in de drukte zojuist zijn ouders is kwijtgeraakt en met dichtgeknepen keel verlaat ik de hal om alsnog mijn volgende trein te pakken. Ik wil best oud worden maar laat mij dit alsjeblieft bespaard blijven, later... ©Marcel Rutten









