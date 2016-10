Die kleine bovenop de berg



het zal wel nee ik hoef het niet te weten/1



Ken je die echtparen? Beiden dezelfde fiets? Beiden dezelfde jas? Wie weet wat nog meer hetzelfde is. Toen ik uit het bos kwam na de paddenstoelen en vooral het ijsvogeltje kwam ik het aardige stel tegen. Een praatje ontstaat dan al snel. Mijn beleving, vooral van de ijsvogel, werd overgebracht. Ze waren er vlakbij. O ja …dan gaan we daar naar toe zei zij. Ik had niet de indruk dat dit mensen waren die de kijkhut in alle stilte wilden gaan benaderen. Ook had ik niet de indruk dat het voor hem hoefde. Wat er van gekomen is, is me dan ook niet bekend. Een donkere lucht naderde. Nog een flink stuk naar de auto, dus flink de pas erin. Nog even de kinderboerderij, volop hier gedacht aan de herfstvakantie. Opa’s en oma’ s met hun kleinkinderen, lekker luidruchtig, maar zoiets kan ik beter ontwijken. Een snelle run of er wat leuks te zien was. Behalve het gebruikelijke vond ik persoonlijk die kleine op de strontberg vurrukkuluk. Dat andere verscholen echtpaar ooit laten zien. Ze blijven vastgeroest staan….door naar de volgende ontmoeting. Een maandag naar wens ©atharina





het kleuren is begonnen





en vroeger denken dat het drop was/3





als het maar droog blijft/4

















bootjes liggen klaar, bakken eh varen maar/8























