DE NOSTALGIEKRANT van 24 oktober met Peter Schaap

Deze dag in de geschiedenis

24 oktober 2016 – 9e jaargang, nr. 2045

OUD NIEUWS

Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia

EERSTE KRONKEL

- 70 jaar geleden -

Vandaag precies 70 jaar geleden, op 24 oktober 1946, schreef Simon Carmiggelt (1913-1987) zijn eerste Kronkel in Het Parool. Tot aan zijn overlijden zijn er zeker tienduizend “Kronkels” door Carmiggelt geschreven, eerst in de krant, vervolgens gebundeld. Vaak werden de mild-ironische cursiefjes van Carmiggelt geïllustreerd door Peter van Straaten.

CHINA BEZETTE TIBET

Op 24 oktober 1950 marcheerden Chinese troepen Tibet binnen. Tibet was een onafhankelijk gebied tussen de Volksrepubliek China en India. Historisch heeft het land een eigen volk, cultuur, taal en twee religies. In 1951 annexeerde China de Himalayastaat.

Officieel begonnen de Chinezen hun invasie om de drie miljoen Tibetanen “te bevrijden van de imperialistische onderdrukking en de veiligheid van de Chinese westgrens te waarborgen”. De Chinezen garandeerden de Tibetanen weliswaar autonomie en het recht op vrije godsdienstuitoefening, maar ze dienden akkoord te gaan met een hele lijst aan voorwaarden.

Het conflict tussen het, in het onherbergzame in de Himalaya gelegen, Tibet en China heeft een eeuwenoude geschiedenis. Al aan het begin van de 18e eeuw bezetten troepen van de Mantsjoe-dynastie het land. Pas aan het eind van de 19e eeuw trokken de Chinezen weg om Tibet in 1910 opnieuw te bezetten, nadat Groot-Brittannië en Rusland de Chinese soevereiniteit erkenden. Een jaar later alweer haalde China zijn troepen terug en werd Tibet een autonome regio.

Na jaren van onderdrukking kwamen de Tibetanen in maart 1959 in opstand tegen de Chinese bezetters.

Toen het paleis van de Dalai Lama met granaatwerpers werd beschoten, vluchtte de toen 24-jarige politiek en religieus leider van Tibet naar India, waar hij asiel kreeg.

Door hun betere bewapening kregen de Chinezen de situatie onder controle. Na de onderdrukking van de opstand kwam er een massale vluchtelingenstroom op gang. Duizenden verlieten “het dak van de wereld”, zoals Tibet, de grootste hoogvlakte op aarde, ook wel wordt genoemd.

In de daaropvolgende jaren liet China doelbewust Chinese mensen vestigen in Tibet. De Dalai Lama werd in 1964 officieel door China afgezet.

In ballingschap bleef de Dalai Lama echter de centrale figuur in het streven naar onafhankelijkheid voor Tibet.

In 1989 werd aan hem, vanwege zijn vreedzaam verzet tegen de bezetting van Tibet, de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.

BEURSCRASH 1929

De beurscrash van 1929 was de eerste beurscrash met wereldwijde catastrofale gevolgen. De beurscrash vormde de aanzet tot de Grote Depressie, waarmee de crisistijd van de jaren dertig wel wordt aangeduid. De wereld en met name de Verenigde Staten beleefde in de jaren twintig van de vorige eeuw een hoogconjunctuur. De koersen van aandelen en effecten stegen als gevolg hiervan tot enorme hoogten en werden op de beurs veel meer waard dan redelijk was. De onderliggende economie was echter ongemerkt in kracht verminderd.

In de zomer van 1929 werd duidelijk dat de economische cyclus op het punt stond in een neerwaartse spiraal te raken. Veel bedrijven merkten dat de markt verzadigd was en krompen de productie in. Er vielen eerste ontslagen. Bestedingen namen daardoor af. Daardoor kwamen weer andere bedrijven in problemen. Steeds meer bedrijven krompen in of gingen failliet. Omdat leningen niet terugbetaald konden worden gingen banken failliet.

Op donderdag 24 oktober 1929 begonnen de aandelenkoersen op de grootste aandelenbeurs ter wereld, de New York Stock Exchange, extreem te dalen. Daarop ontstond paniek onder de beleggers die hun aandelen probeerden te verkopen, waardoor de koersen volledig inzakten. Die dag, vandaag 86 jaar geleden, ging de geschiedenis in als “Zwarte Donderdag”.

Na een kleine opleving daalden de koersen later nog verder. Het dieptepunt werd uiteindelijk pas bereikt op 8 juli 1932. Het duurde overigens tot 1954 voordat de koersen weer op het niveau waren van het hoogtepunt eerder in 1929.

In Nederland sloeg de crisis in 1931 toe. In dat jaar verdubbelde de werkloosheid en de economische groei stokte. Als gevolg van de werkloosheid, zat vijftien procent van de beroepsbevolking zonder baan en sloeg de armoede in ons land toe. Er moest gestempeld worden voor een uitkering, in het kader van de werkverschaffing werd het Amsterdamse Bos aangelegd en mensen die te hoog waren opgeleid moesten mindere banen accepteren; zo werd bijvoorbeeld de professor conducteur op de tram.

Mede op initiatief van Prinses Juliana kwam het Nationaal Crisis Comité tot stand, dat verleende steun aan slachtoffers van de crisis. De prinses werd erevoorzitter van het Comité en was in die functie zeer actief.

EINDE JOM KIPPOEROORLOG

Op 6 oktober 1973, de heilige dag Jom Kippoer ofwel Grote Verzoendag in Israël, voerden Egypte in het zuiden en Syrië in het noorden een verrassingsaanval op Israël uit. In Israël was het voor bijna iedereen een vrije dag. De overmacht van de Arabische troepen was groot maar na inschakeling van de reservetroepen wisten de Israëliërs de Egyptische en Syrische troepen terug te drijven. Op de Golanhoogte moesten 180 Israëlische tanks het opnemen tegen een overmacht van 1400 Syrische tanks. Langs het Suezkanaal namen vijfhonderd Israëlische manschappen het op tegen 80.000 Egyptische soldaten. Waar de Arabieren zich in hadden vergist was de snelheid waarmee Israël reservisten opriep. Na een dag al ging Israël over tot de tegenaanval. De Jom Kippoeroorlog was een gevolg van de Zesdaagse Oorlog in 1967. Israël rekende toen in zes dagen af met legers van Egypte, Syrië en Jordanië. De Arabieren voelden die nederlaag nog altijd als een enorme vernedering. Met het veroveren van grondgebieden in de Sinaï, de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte verdrievoudigde Israël zijn grondgebied. Na druk van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie kwam er op 24 oktober een staakt-het-vuren tot stand in de Jom Kippoeroorlog. Vijf jaar later werd in Camp David een verdrag ondertekend. Dat vredesverdrag leidde tot de Nobelprijs voor de Vrede voor ondertekenaars Menachem Begin en Anwar Sadat.

Sadat werd op 6 oktober 1980 in Caïro doodgeschoten door fundamentalistische militairen. Niet uitgesloten is dat de motieven voor de moord op Sadat lagen in de verzoening met en erkenning van Israël. Als dat zo is heeft Sadat het met zijn leven moeten bekopen.

EERSTE VOETBALCLUB

Het is 159 jaar geleden dat Nathaniel Creswick en William Prest, op 24 oktober 1857, de voetbalclub Sheffield FC oprichtten. Ze maakten ook de regels hoe het spel gespeeld diende te worden, de zogenaamde “Sheffield rules”. Eerder werd het voetbal overal met verschillende spelregels gespeeld. Sheffield nam overigens pas in 1878 de regels van de Football Association over.

Al bestaat er discussie over, de club Sheffield FC wordt door de FIFA erkend als de oudste voetbalclub ter wereld.

In 1860 werd Hallam FC opgericht, een buur van Sheffield. In 1861 speelde Sheffield voor het eerst tegen Hallam. Die wedstrijd staat bekend als de eerste voetbalderby. Tegen 1862 waren er vijftien clubs in Sheffield die allemaal volgens de “Sheffield rules” speelden.

Bij de invoering van het professionalisme begon de club aan kracht te verliezen en verloor toen zwaar van clubs als Aston Villa en Nottingham Forest.

Sheffield Club stelde aan de FA voor om ook een bekertoernooi te creëren enkel toegankelijk voor amateurclubs. Daar haalde Sheffield zijn eerste prijs binnen in 1904.

Honderd jaar daarna, in 2004, kreeg Sheffield de FIFA Order of Merit voor hun bijdrage aan het voetbal. Real Madrid is de enige andere club op de wereld die deze prijs kreeg. De prijs is de hoogste onderscheiding die de FIFA toekent voor degenen die een significante bijdrage aan het voetbal hebben geleverd. Niet alleen clubs, spelers, bestuurders en sponsors kunnen deze prijs krijgen, maar bijvoorbeeld ook politici. Zo is de prijs ook al toegekend aan Nelson Mandela en Koffi Annan. In 2010 ontving, de op 24 maart 2016 in Barcelona overleden, Johan Cruijff de prijs.

De Haarlemsche Football Club, die in 1959 het predicaat “Koninklijke” kreeg toebedeeld van koningin Juliana, is de oudste voetbalclub in Nederland. HFC werd op 15 september 1879 opgericht door Pim Mulier (1865-1954). Mulier wordt gezien als een van de grondleggers van de moderne sport in ons land.

JARIG

Op 24 oktober zijn onder anderen geboren:

Wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723). Hij is bekend door zijn zelfgefabriceerde microscoop en door zijn pionierswerk op het gebied van celbiologie en microbiologie. Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, gespecialiseerd in oncologie, is naar hem vernoemd.

Komiek en cabaretier Tom Manders (1921-1972). Hij werd bekend als het typetje Dorus. Hij werkte veel samen met organist (“meneer”) Cor Steyn. Bekend liedjes van het tweetal waren “Twee motten”, “Als ik wist dat je zou komen”, “Figaro” en “Bij de marine”.

De Franse zanger, componist Gilbert Bécaud (1927-2001). Zijn bekendste hit in Nederland is “Nathalie”. “Et Maintenant” werd in de Engelstalige versie bekend als “What now my love”.

De Amerikaanse zanger en diskjockey The Big Bopper (1930-1959). Zijn echte naam was Jiles Perry Richardson Jr. Bekende hits van hem waren “Chantilly Lace”, “Running Bear” en “White Lightning”. Op 3 februari 1959 kwam hij op 28-jarige leeftijd om het leven toen het vliegtuig, waarin hij met Buddy Holly en Ritchie Valens onderweg was voor een tournee, crashte. "The day the music died”.

Operettezanger en acteur Jacco van Renesse (1936-2008). In de jaren zestig vormde hij vaak een duo met Jenny Arean met wie hij optrad in NCRV-televisieshows. In de serie “Floris” speelde hij de rol van Rogier.

De basgitarist van de Rolling Stones Bill Wyman (1936).

Historicus en Amerika-deskundige Maarten van Rossem (1943).

Televisiepresentatrice en columniste Catherine Keyl (1946). Voor RTL4 presenteerde ze, afgewisseld met Viola Holt, de Vijf Uur Show. Voor MAX maakte ze vanaf 2005 een dagelijkse talkshow “Max en Catherine” die elke dag een miljoen kijkers trok. Voor de EO maakte ze een serie “Catherine zoekt God”.

Zanger en liedjesschrijver Peter Schaap (1946). Bekende hits die hij had in de jaren zeventig waren “Adem mijn adem” en “Vliegen als een vogel”.

De Britse zanger Barry Ryan (1948). Hij is vooral bekend van zijn hit “Eloise” uit 1968.

De Nederlandse zingende tandarts De Aal (1949). Zijn echte naam is Albert van Aalten. In 1980 had hij een hit met “Een barg die hé un krul in de steert”.

Acteur en schrijver Maarten Spanjer (1952). Met zijn programma “Taxi” won hij de Gouden Roos van Montreux. Als acteur was hij te zien in films als “Spetters” en “De schippers van de Kameleon” en in de politieserie “Boks”.

De Nederlandse zangeres Mathilde Santing (1958). Ze had hits met liedjes als “Beautiful People” en “Wonderful Life”.

