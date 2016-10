Wekker, Weer Wakker Worden

Andere artikelen







Goedemorgen de legpuzzel online met 120 stukjes 165 solves 10.10 snelste tijd 21.59 mijn tijd mijn dag is begonnen



Een vrolijk gevoel







Catharina48 25 okt 2016 07:04 Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt maar het blijft hier droog . Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 12 °C en is de wind zwak, windkracht 2.Vanavond is het helder en koelt het af tot ongeveer 10 °C.

De Romeinen hadden de gewoonte de zeven dagen van de week naar de voornaamste hemellichamen te noemen. De hun bekende planeten (afgezien van de Aarde) droegen namen van Romeinse goden. Hun dinsdag heette Martis dies, en was genoemd naar de planeet Mars die op zijn beurt was genoemd naar de oorlogsgod Mars. De Germanen namen die gewoonte over maar gebruikten de namen van hun eigen goden als bron voor de namen van de dagen. Dinsdag is dan afgeleid van de lokale naam van de god Týr die in gelatiniseerde vorm is gevonden in inscripties aan de muur van Hadrianus als 'Thingsus'. Deze vorm van Mars verwijst via Mars Thingsus naar 'Mars van het ding' waardoor dit Mars in de vorm van god van het recht betekent.



Een andere theorie is dat de Nederlandse naam dinsdag genoemd is naar de 'dingen' zoals vroegere voorlopers van rechtsgedingen of rechtszaken genoemd werden. Het woord 'ding' verwijst in deze betekenis ook weer naar Týr als god van de rechtspraak.



Het zou kunnen zijn dat de naam dinsdag werd afgeleid van disdag, wat op zijn beurt terug te brengen is tot *tiwas-daga. Het komt veel voor dat t door d vervangen wordt en omgekeerd (zoals degel omgezet naar tegel of Torniacum omgezet naar Doornik). Het is mogelijk dat de vorm disdag naar dinsdag werd omgezet via disendag (onder invloed van sonnendach en manendach), of onder invloed van de n in woensdag.

ernstig verkeed ook zulke plaatjes....waarom doe je het dan juist daarom