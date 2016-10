Andere artikelen







Toen ik 18 was dacht ik.....





...... dat ik alles al wist. Heerlijk, die jeugdige overmoed. Nu ik 56 ben besef ik dat ik steeds minder weet, maar me wel steeds belangrijkere dingen realiseer. Ik schreef ze op om te zien wat het leven mij tot nu toe heeft gebracht. Én om te weten met welke inzichten ik de komende jaren het leven licht en gelukkig probeer te leven. 1. Er gebeurt niks spannends als je je huis niet verlaat 2. Zeg altijd ‘ja’ tegen een feestje! 3. Leef bij de gedachte: feel the fear and do it anyway. 4. Wees altijd degene die een goede fooi geeft. 5. Wees elke dag dankbaar, gewoon voor de dag zelf. 6. Eet wanneer je honger hebt. En anders niet. 7. Groen is het nieuwe zwart en meer van dat soort onzin bestaat niet. Zwart blijft gewoon het nieuwe zwart. 8. Neem óf een kat, of een bank van stof. 9. De meeste problemen gaan vanzelf voorbij. Maak je er niet te druk om. 10. Bekijk de wereld vaak door de ogen van iemand anders. Je knapt er zienderogen van op. 11. Wanneer die trui in de winkel al een beetje kriebelt, maakt-ie je helemaal gek als je ‘m thuis aan doet. 12. Het is de moeite waard om in hele fijne sokken te investeren. 13. Je kunt nooit genoeg liefde tonen. 14. Een gesprek met een vriend(in) is nooit een verspilling van je tijd. 15. Wanneer je buikgevoel iets zegt, luister er dan naar! 16 Hoe hard het ook regent, een wandeling in het bos is de beste remedie tegen bijna alles. 17. Een huisdier is een aanvulling in je leven. Altijd. 18. Koop die jurk! 19. Het maakt niet uit of je iets zelf hebt gemaakt. Wat er wel toe doet: hoe smáákt het?! 20. Probeer echt om je niet druk te maken wat anderen van je vinden. Moeilijk, maar het gaat steeds beter. 21. Stel meer vragen dan dat je antwoord geeft. 22. Alle diëten zijn onzin. Minder eten, en minder suiker. Punt. 23. Een dutje doen is heerlijk en je hoeft je er absoluut niet voor te verontschuldigen. 24. Hoe minder dingen je bezit, hoe minder de dingen jou bezitten. Ingezonden door Anneke van Maas.









Geplaatst op 25 oktober 2016 07:07 en 6 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina48 25 okt 2016 07:12 En nog weet ik het niet na al die jaren....wat zijn jouw mee eens en mee oneens punten



21 ik ben een vragensteller...toevallig dat dit gisteren op mijn pad kwam

24 mee eens

23 eens



ik kan nog wel doorgaan trouwens....later...misschien



dit stukje komt trouwens ui Paradijsvogels