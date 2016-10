Leo in de tuin

Vervolg museum Woerden

Met spontaan de koude rillingen als je hier voor staat, 1

Zet je zoiets in het gastenboek? 2

Dit heeft mijn aandacht, meestal pak ik een detail uit een schilderij, 3

Nadat we door het personeel in onze jassen werden geholpen, waar maak je dit mee, de prachtige voordeur, 4

We kregen nog een lijst mee met kunstwerk van Leo van Gestel, her en der door Woerden op muren, we gingen het proberen de route te volgen. 5 meteen schuin aan de overkant het bekende schilderij van Van Gestel

In het park naast het museum 6

Het park met prachtige bomen. Die ene kon er niet eens helemaal op 7

Gisteren aan Hera laten zien 1e artikel over dit museum 8

En door met van alles en nog wat.

©atharina

