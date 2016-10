Geluk





Hij zocht het geluk, het grote “het”

hij zocht, maar vond het niet

en vele malen stond hij met een kluitje in het riet

hij zocht het geluk in het riet

hij zocht het geluk in het dal, aan de top

maar werd het zoeken moe

Pas toen hij zei: ik geef het op

toen kwam het naar hem toe.

Toon Hermans