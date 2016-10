'Kleurrijke mensen'

Hij zit schuin tegenover mij aan de andere zijde van het gangpad in de intercity richting Arnhem. Ik schat hem zo tegen de dertig. Of moet ik zeggen 'haar'...



Ik durf namelijk met geen mogelijkheid te zeggen of het een man of een vrouw is. Ook qua kleding oogt hij/zij heel neutraal, tot en met de schoudertas op schoot. Nee, het is beslist geen homo.

Niet dat ik over een zogenaamde 'gaydar' beschik - it takes one to have one, lijkt me - maar het is eerder een sterk vermoeden of gevoel dat deze persoon 'in transitie' is.

En misschien komt het ook wel omdat een lieve kennis mij onlangs vertelde dat haar zoon vermoedelijk transgender is en zo'n verhaal blijft wel hangen, kan ik u verzekeren.

Dat is toch niet niks. Zij gaat daar gelukkig fantastisch mee om, terwijl het toch allemaal best heftig zal zijn. 'In het bijzonder voor onze zoon zelf ', voegde zij er liefdevol aan toe. Er is gelukkig steeds meer aandacht en ook begrip voor transgenders en het blijkt zeker niet alleen van deze tijd te zijn, maar nu is het wel veel meer bespreekbaar. Zeker met de huidige generatie van millenials.

Dus zie ik hier nu een vrouw zitten in een mannenlichaam (of andersom) of 'gewoon' een mooi mens?

Dat laatste sowieso maar ik geef toe toch te blijven gissen.



Ik betrap me er zelfs op extra de oren te spitsen wanneer de conducteur daar langskomt maar de controle van het vervoersbewijs verloopt woordeloos en geeft dus ook geen uitkomst. Ik hou het vooralsnog op een 'hij' al bespeur ik genoeg vrouwelijke trekken in het gezicht en de bewegingen. En wat als ik hier hypothetisch uit zou gaan van een vrouw? Ja, dan zie ik inderdaad de mannelijke kanten. Mijn brein werkt dus ook nog lang niet gender-neutraal. En laten we wel zijn, zelf ben ook niet bepaald het toonbeeld van masculiniteit.

Ik blijf deze persoon - laat ik het maar gewoon in het midden laten - vanuit mijn ooghoeken bespieden, want zo voelt het wel een beetje. Ik doe dat eigenlijk automatisch, altijd op zoek naar nieuw Perrongeluk en toch voelt het deze keer een beetje dubbel, want wat maakt het uit.

Maar mijn generatie is nu eenmaal opgegroeid in een maatschappij met jongetje/meisje-labels: beschuit met roze muisjes bij een meisje en blauwe bij een jongen; kleding dito. En meisjes spelen met poppen, jongens met lego. Die grens wordt geleidelijk vager. Roze en blauw hebben gezelschap gekregen van een nieuw scala aan kleuren. Een hele regenboog vol. Er gaan nu zelfs geluiden op dat openbare toiletten gender-neutraal zouden moeten zijn. Persoonlijk heb ik daar geen enkele moeite mee want als vader van drie dochters en dus lange tijd omringd door vier vrouwen is mij jaren geleden al vriendelijk doch dringend verzocht om toch vooral zittend te plassen. Een kwestie van eMANciperen. Als ik in Arnhem eruit moet loop ik toch naar de verder gelegen uitgang om nog even goed te kunnen kijken. Het brengt niets nieuws. Of eigenlijk toch wel: het besef dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn...

Marcel Rutten