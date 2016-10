Wees een moment stil



Na ijsvogel...paddenstoelen....'t Geertje voor de 2e keer de ontmoeting met het stel op leeftijd. Jaren geleden de 1e ontmoeting. Zij was bezig in de tuin. Ik liep langs en maakte een opmerking. Een gesprek volgde. Het zat haar blijkbaar hoog dat ze het even kwijt wilde. Hij moet de komende week (deze week) geholpen worden. Een nieuwe techniek waar ik nog niet eerder van had gehoord. Ik zal het je besparen om dat hier uit te leggen. Ik begrijp het zelf amper. Hij zag er tegenop en of ik weer meer van die inmens grote tuin wilde zien. Niet tegen dovemansoren gezegd. Ze zijn in de 80 doen alles zelf nog in redelijke gezondheid naar het schijnt. Met nu de discussies over het zelf beeindigen van je leven als het OP is, sta ik weer even stil bij dit stel. Hoe loopt het af. Ook het echtpaar dat er samen een eind aan heeft gemaakt. Moeilijk onderwerp en steeds in de herhaling. Ja ik maak zelf wel uit wanneer ik wil uitstappen. Zo denk ik nu. alleen, als het zo ver is, durf ik dan nog wel met mijn volle verstand?









