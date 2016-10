Andere artikelen







oktobermaand geboortemaand

je vruchten zijn geoogst

de zoete wijn is in het vat

het hout gekloofd

dat is waarom een oktoberkind van kinds af aan voldaan is

omdat voor haar gevoel het werk gedaan is oktoberzon geboortezon

de zon die ik verdien

want of hij op- of ondergaat

is niet te zien

dat is waarom een oktoberkind net als oktoberbomen

de hele dag het liefste zit te dromen oktoberstorm geboortestorm

je hebt mijn bed gespreid

je joeg de wolken uit elkaar

en net op tijd

heb jij de bomen zo geschud

dat zij hun blad verloren

en in dat gouden bed ben ik geboren. oktoberdag geboortedag

als ik geweten had

dat ik nooit meer zo goed slapen zou

als in dat bed van blad

was ik vanaf die eerste dag m'n hele lange leven

met een glas rooie wijn in bed gebleven oktoberkind oktoberkind

opdat jij niet vergeet

de allerlaatste zoete braam

is de eerste die jij eet

een laatste warme zonnestraal verwarmt jouw eerste dag

en een laatste zwaluw die vertrekt is de eerste die jij zag

dat is waarom een oktoberkind niet gelooft in laatste dingen

't zal een herfstdag als een lentedag bezingen Liselore Gerritsen

uit: Je kunt niet alles hebben. uith Fontein, 1991











Catharina48 26 okt 2016 07:50 Liselore Gisbertha Ilse Margaretha Gerritsen (Wichmond, 14 oktober 1937) is een Nederlandse zangeres en schrijfster.







Carrière



Gerritsen begon haar carrière tijdens haar studententijd in Leiden. Paul van Vliet en Floor Kist, ook beide Leidse studenten, hoorden haar zingen in een café, en vroegen haar of ze mee wilde werken aan het door hen opgerichte Leidsch Studenten Cabaret. Met deze groep speelde ze in die jaren met veel succes zowel in Nederland als over de grenzen.



Later trouwde ze met Paul van Vliet en samen met Ferd Hugas, Judith Bosch en de pianist Rob van Kreeveld richtten ze in Den Haag Theater PePijn op. Hoewel oorspronkelijk een pakhuis, verbouwden ze het tot klein theater met 110 plaatsen. Gerritsen vertelde later over deze periode: "Iedere avond uitverkocht, nooit voor zes uur ’s ochtends in bed!. We deden alles zelf: optreden, de koffie, de bar na de voorstelling en als de mensen eindelijk weg waren, afwassen en schoonmaken.” “Een blije tijd”, “een waargeworden droom.”"



Voor de theaterprogramma’s die ze in PePijn opvoerden ("Oh pardon", "Opus 2", "Dag en Nacht" en "Opus 4") schreef Paul van Vliet grotendeels de teksten. In "Opus 4" vulde Gerritsen de voorstelling aan met eigen werk (op muziek gezet door Rob van Kreeveld), wat uiteindelijk zou resulteren in haar eerste elpee: "Liselore zingt Liselore". Ze ontving er "De Trap" voor, een aanmoedigingsprijs voor een veelbelovend nieuw cabaret talent. Met het liedje "Laat de kindertjes tot mij komen", won zij het Relipopfestival. In de jaren daarna bracht ze nog 2 LP’s uit: "Liselore" met veel composities van Herman van Veen en "Sta even stil", met muziek van Jan Hollestelle.



Na zeven jaar hield cabaret Pepijn op te bestaan. Maar theater Pepijn bleef, en leverde zodoende een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse cabaret. O.a. Youp van ’t Hek, Hans Liberg, Herman Finkers en Jack Spijkerman speelden er hun eerste voorstellingen.



Na het opheffen van cabaret Pepijn maakte ze deel uit van het theaterprogramma: "Namens Jacques Brel", met onder anderen ook Henk van Ulsen, en trad ze op in het voorprogramma van “Een avond aan zee” van Paul van Vliet, in het Scheveningse Kurhaustheater. Ramses Shaffy was in de zaal aanwezig en vroeg haar na afloop met hem samen te werken. Die samenwerking resulteerde in de voorstelling "Ramses en Liselore", die in totaal zo'n tachtig keer werd opgevoerd. In de jaren daarna speelde ze onder andere een seizoen in Cherchez la femme", met onder anderen Della Bossiers en violist Christiaan Bor, en een seizoen in de voorstelling "7", met onder anderen Judy Schomper en Louis van Dijk. Ze was echter de tijd in Pepijn gaan missen, en ging daarom wederom haar medewerking verlenen aan PePijn-producties: “Klein Concert 1, 2, 3 en 4”. De opzet van deze voorstellingen was dat Liselore, gesproken of gezongen, een verhaal vertelde, begeleid door twee of drie musici. Enkele namen in dit kader zijn: Laurens van Rooyen, Harry Sacksioni, Ben van der Linden, Martijn Alsters en Nils Walen.



Ruud Jacobs, in die tijd producer bij platenmaatschappij CBS, hoorde Liselore tijdens een van de Klein Concert-voorstellingen, wat resulteerde in samenwerking voor twee elpees: "Ik heb het tegen jou" en "Oktoberkind", en in een huwelijk (Gerritsen was inmiddels gescheiden van Paul van Vliet). Een selectie teksten van deze en andere elpees werd later opgenomen in twee bundels: “Je kunt niet alles hebben” en “Het jaar van de Kaapse viool”.



Vanaf de jaren 80 koos Gerritsen een andere weg: ze ging lezingen en voordrachten geven, uit eigen werk. Hoewel dit haar goed beviel, nam ze in 2004 toch weer een cd op: "Liselore NU", met muziek van Bart Wolvekamp.