DE NOSTALGIEKRANT van 26 oktober

Deze dag in de geschiedenis 26 oktober 2016 – 9e jaargang, nr. 2048 OUD NIEUWS Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia NEDERLANDSE MILITAIREN NAAR KOREA-OORLOG De Korea-oorlog begon in juni 1950 met een aanval van communistisch Noord-Korea op Zuid-Korea. De oorlog eindigde drie jaar later met een wapenstilstand. Er is echter nooit een officieel vredesverdrag ondertekend. Formeel duurt het conflict nog altijd voort. In feite was de Koreaanse Oorlog, als gewapend conflict, een onderdeel van de Koude Oorlog met aan de ene kant, onder de vlag van de Verenigde Naties, China en de Sovjet-Unie en aan de andere kant de Verenigde Staten. Korea was sinds 1910 bezet door Japan. Na de Tweede Wereldoorlog werd het noordelijk deel bezet door de Sovjet-Unie en het zuidelijke deel door de Verenigde Staten. Het was de bedoeling er één Korea van te maken, maar in het noorden kwam een communistische regering en in het zuiden een meer democratische. In de Korea-oorlog deed de Noord-Koreaanse leider Kim Il-Sung een poging om Zuid-Korea te veroveren. In september 1950 was de hoofdstad Seoel en 90 procent van Zuid-Korea al in handen van de communisten. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloot tot militaire inmenging. Er ging een troepenmacht uit vijftien landen, waaronder de Verenigde Staten, Engeland, Australië, België en Nederland, naar toe. De troepenmacht stond onder bevel van de Amerikaanse generaal MacArthur (1880-1964). Successen en tegenslagen wisselden elkaar af. Toen China zich ermee bemoeide en de Westerse coalitie werd teruggedrongen stelde MacArthur voor de atoombom in te zetten tegen China. Dit werd echter verworpen door de Amerikaanse president Truman die vreesde dat dit de wereld in een nucleaire oorlog zou storten met rampzalige gevolgen. De Nederlandse regering stond, na de oproep van de VN-Veiligheidsraad, niet te trappelen tot deelnemen aan de strijd in Korea. Minister-president Willem Drees was bang dat een agressieve Amerikaanse reactie zou leiden tot een wereldwijd conflict. Ook was men bang dat militaire deelname zwaar op de Nederlandse begroting zou drukken waardoor de naoorlogse wederopbouw in eigen land in gevaar kwam. In eerste instantie werd besloten tot een bijdrage van de Koninklijke Marine. De torpedobootjager Hr. Ms. Evertsen werd op 4 juli 1950 naar het gebied gestuurd. De Evertsen was de eerste van in totaal zes Nederlandse marineschepen die deelnamen aan het Koreaanse conflict. Er werden vliegkampschepen geëscorteerd, patrouilles uitgevoerd en grondtroepen werden ondersteund met artillerievuur. Onder zware Amerikaanse druk besloot de Nederlandse regering uiteindelijk ook tot het sturen van grondtroepen. In augustus 1950 werden vrijwilligers opgeroepen. Er meldden zich meer dan zestienduizend vrijwilligers. Het Nederlands Detachement Verenigde Naties werd opgericht. Op 26 oktober 1950 vertrok het eerste detachement, bestaande uit 636 man, onder bevel van luitenant-kolonel Den Ouden met het transportschip de Zuiderkruis. In totaal werden in de periode 1950-1954 4.748 Nederlandse militairen ingezet in Korea. Daarvan sneuvelden 122 militairen. Drie zijn er vermist. Ook overste Den Ouden kwam in februari 1951 om het leven. De Koreaanse Oorlog kostte aan twee miljoen burgers en militairen het leven. Sinds de oorlog staan de legers van Noord- en Zuid-Korea onafgebroken oog in oog tegenover elkaar bij de gedemilitariseerde zone, een soort IJzeren Gordijn dat de twee landen van elkaar scheidt en die dreiging is er vandaag de dag nog altijd. VLOOTWET LEIDDE TOT VAL KABINET RUYS DE BEERENBROUCK In de Tweede Kamer werd, vandaag 83 jaar geleden op 26 oktober 1923, de Vlootwet met 50 tegen 49 stemmen verworpen. De wet voorzag in de bouw van oorlogsschepen om Indië beter te kunnen verdedigen. Na een demonstratie (foto) en een, door de SDAP georganiseerd volkspetitionnement dat door 1,1 miljoen Nederlanders werd ondertekend, werd de wet weggestemd. Het leidde tot de val van de toenmalige regering Ruys de Beerenbrouck. De Vlootwet was een door Hendrikus Colijn ingediend wetsontwerp. De wet beoogde de samenstelling en sterkte van de zeemacht en aanleg van steunpunten en versterkingen in Nederlands-Indië vast te stellen. Door de opkomst van Japan in het Verre Oosten moest er volgens de regering meer aandacht worden besteed aan de verdediging van de koloniale bezittingen. Een sterkere vloot was noodzakelijk. De modernisering zou ongeveer 300 miljoen gulden kosten. De plannen stuitten echter op breed verzet, vooral uit linkse kringen. Tegenstanders vonden het onbegrijpelijk dat in een tijd van bezuinigingen zoveel geld aan defensie moest worden besteed. Op overheidsuitgaven, waaronder de sociale voorzieningen, werd wel bezuinigd. De wet werd verworpen door tien katholieke dissidenten in de Tweede Kamer en de linkse oppositie. Het kabinet werd daarop demissionair. Omdat de formatie van een nieuw kabinet in 1924 niet lukte (...) willigde koningin Wilhelmina het ontslag van het kabinet niet in. De regering Ruys de Beerenbrouck bleef aan tot de verkiezingen die in 1925 werden gehouden en werd opgevolgd door het Kabinet Colijn. Hendrik Colijn was in de periode 1925-1926 en 1933-1939 minister-president van vijf Kabinetten in ons land. GENEEFSE CONVENTIE LEIDDE TOT OPRICHTING RODE KRUIS De eerste Internationale Conferentie van Geneve werd gehouden van 26 tot 29 oktober 1863. Zestien landen stelden gezamenlijk regels op voor hulpverlening in oorlogstijd. Ook werden er zaken besproken als de neutrale status voor gewonden. Bij die conferentie werd besloten tot de oprichting van het Internationale Rode Kruis. Het rode kruis op een witte achtergrond was het omgekeerde van de Zwitserse vlag. Dit werd als officieel beschermd teken voor het Rode Kruis vastgesteld. Draagsters van dit teken mochten niet worden aangevallen. Een belangrijke initiatiefnemer en deelnemer aan de Geneefse Conventie was de Zwitserse bankier Henry Dunant (1828-1910). Dunant had al eerder gepleit voor hulp aan alle gewonden in oorlogstijd. Henry Dunant was in 1859 zelf ooggetuige van de Slag bij Solferino in Italië waar hij moest toezien hoe duizenden gewonden stierven omdat zij niet op tijd de juiste medische hulp kregen. Formeel werd het Rode Kruis op 22 augustus 1864 opgericht. NOORWEGEN ONAFHANKELIJK Voor Noorwegen waren de Middeleeuwen een redelijk welvarende tijd. Het christendom werd er gepredikt en de eerste kerken werden gebouwd. De periode tussen 1100 en 1300 was voor Noorwegen de “Gouden Eeuw” wat betreft rijkdom en cultuur. In het jaar 1350 kregen de Noren het zwaar te verduren. Meer dan de helft van de bevolking stierf aan de pest. Dat was een erg besmettelijke, dodelijke ziekte die in de Middeleeuwen heel Europa in zijn greep had. In 1380 werd een Unie met Denemarken gesloten. Deens werd de officiële taal. De unie met Denemarken duurde tot 1814, in dat jaar nam Noorwegen een eigen grondwet aan. In datzelfde jaar echter moest Noorwegen een Unie met Zweden vormen. In 1905 kwam er een einde aan die unie. In dat jaar werd Noorwegen een onafhankelijk land. De toenmalige Zweedse koning Oscar deed afstand van de troon van Noorwegen op 26 oktober dat jaar. De, in Denemarken geboren prins Karel, werd als Haakon VII koning van Noorwegen. De kroning was op 22 juni 1906 in de Nidaros-kathedraal in Trondheim. Met de naam Haakon koos hij voor de gelijknamige middeleeuwse koningen van Noorwegen. Hij regeerde over het land van 1905 tot 1957. Haakon was de tweede zoon van de latere Deense koning Frederik VIII en diens vrouw Louise van Zweden. Haakon trouwde met de Engelse prinses Maud. Ze kregen een zoon Olav, deze was de vader van de huidige Noorse koning Harald en diens oudste zoon, de huidige kroonprins, heet eveneens Haakon. Via zijn moeder, Louise, stamde Haakon VII af van de Nederlandse koning Willem I. Noorwegen werd in de Tweede Wereldoorlog, net als Nederland, van 1940 tot 1945 bezet door de Duitsers. Koning Haakon VII leidde in 1940 twee maanden het verzet in zijn land, maar moest uitwijken naar Engeland. Hij overleed op 21 september 1957 aan de gevolgen van een val in zijn badkamer. SJAH KROONDE ZICHZELF TOT ‘KONING DER KONINGEN’ Mohammed Reza Pahlavi (1919-1980) kwam aan de macht in Perzië omdat zijn vader door de Engelsen en Russen was verbannen naar Johannesburg in Zuid-Afrika omdat hij in de Tweede Wereldoorlog de zijde koos van nazi-Duitsland. Mohammed Reza Pahlavi werd op 16 september 1941 sjah van Perzië (sinds 1935 Iran). De sjah van Perzië is driemaal getrouwd. Zijn eerste echtgenote was de Egyptische prinses Fawzia. Hun huwelijk duurde van 1939 tot 1948. Ze kregen een dochter. Fawzia keerde in 1945 terug naar Egypte waar ze een scheiding aanvroeg en kreeg. In 1949 trad de sjah in het huwelijk met Soraya Baktiari, dochter een Perzische landheer en een Duitse moeder. Ook dit huwelijk leverde geen mannelijke nakomelingen op en de sjah liet zich van haar scheiden. Soraya verhuisde naar Frankrijk waar ze later het boek “Paleis van de eenzaamheid” schreef, dat een bestseller werd. Op 21 december 1959 trouwde de sjah met Farah Diba, dochter van een Perzische legerkapitein. Een jaar later werd kroonprins Reza geboren, gevolgd door nog drie kinderen. Vandaag 49 jaar geleden, op 26 oktober 1967, kroonde de sjah zichzelf en Farah in Shiraz. Hij nam de titel Koning der Koningen (sjah-in-sjah) aan. Bij zijn troonsbestijging in 1941 weigerde hij officieel gekroond te worden, omdat hij eerst de sociale en economische toestanden in Iran (Perzië) wilde verbeteren. In 1951 kwam de sjah in conflict met premier Mohammed Mossadecq die een constitutionele monarchie wilde met inperking van de macht van de sjah. Omdat grote groepen in de bevolking Mossadecq steunden, moest de sjah het land in augustus 1953 voor enkele dagen ontvluchten. Hij ging destijds naar Rome. Mossadecq werd echter gevangen gezet waardoor hij weer terug kon keren. De Amerikaanse CIA zou een rol hebben gespeeld in het herstel van de monarchie in dat land. Begin jaren zestig zorgde de sjah voor landhervormingen, vrouwenemancipatie en algemeen kiesrecht. In de jaren zeventig ontstond er een enorm contrast tussen de stad en het platteland. In de steden hield de middenklasse er een westerse en luxueuze levensstijl op na, terwijl plattelandsbewoners bittere armoe leden. De geestelijkheid voerde al in de jaren ‘60 oppositie. Onder anderen Ayatollah Khomeini speelde hierin een rol. Hij veroordeelde onder meer de vriendschappelijke betrekkingen met Israël. Khomeini werd in 1964 verbannen. Hij verbleef in de jaren daarna onder meer in Irak en in Parijs. In 1977 kwamen studenten in opstand tegen het regime van de sjah en eisten een staat waarin het islamitisch karakter duidelijk naar voren zou komen. De sjah probeerde het tij te doen keren door de herinvoering van de islamitische kalender. In 1979 vluchtte hij het land uit, toen de ayatollah Khomeini aan de macht kwam. De sjah leed toen al aan kanker. Hij probeerde met zijn gezin asiel te krijgen in verschillende landen zoals de Verenigde Staten, Mexico en Panama, wat niet lukte. Uiteindelijk verleende Egypte asiel aan de sjah. In april 1979 koos de Iraanse bevolking voor een islamitische republiek in plaats van de monarchie. Op 27 juli 1980 overleed de sjah in Caïro. In die stad ligt hij begraven in een tombe in de ar-Rifai-Moskee. Keizerin Farah Dibah woont dichtbij Washington, in de buurt van haar oudste zoon en kleinkinderen. Ze verdeelt haar tijd tussen Washington, New York, Parijs en Caïro. In juni 2001 pleegde haar dochter Leila zelfmoord door een overdosis slaapmiddelen in te nemen. In januari 2011 pleegde ook een van haar zoons Ali Reza zelfmoord. Farah Dibah gaf in 2003 een biografie uit over haar herinneringen aan Perzië en over haar ballingschap. JARIG Op 26 oktober zijn onder anderen geboren: De Zwitserse kruidengeneeskundige en producent van natuurgeneesmiddelen Alfred Vogel (1902-1996). Van zijn boek “De Kleine Dokter” werden er twee miljoen verkocht in twaalf verschillende talen. Zijn filosofie was in het kort “je bent wat je eet”. De Amerikaanse zangeres (“de koningin van de gospel”) Mahalia Jackson (1911-1972). De Franse socialistische president Francois Mitterand (1916-1996). Mitterand was van 1981 tot 1995 president van Frankrijk. Een jaar na het beëindigen van zijn tweede ambtstermijn overleed hij aan prostaatkanker. Mohammed Reza Pahlavi (1919-1980), de Sjah van Perzië, hij regeerde over Iran van 1941 tot 1979 toen de Ayatollah Khomeini aan de macht kwam. Schrijver en kunstenaar Jan Wolkers (1925-2007). “Turks Fruit”, “Terug naar Oegstgeest” en “Kort Amerikaans” zijn enkele van zijn bekende boektitels. De Amerikaanse democratische politica Hilary Clinton (1947). Ze is getrouwd met de voormalige president Bill Clinton en was First Lady van 1993 tot 2001. Momenteel is ze presidentskandidate voor de Democraten. Ze staat bij de verkiezingen in de Verenigde Staten tegenover Republikeins kandidaat Donald Trump. De Amerikaanse actrice Jaclyn Smith (1947). Ze speelde Kelly in de televisieserie “Charlie’s Angels”. Cabaretier Bert Visscher (1960). Televisiepresentator en kledingontwerper Humberto Tan (1965). Hij is een van de presentatoren geweest van “Studio Sport” en presenteert sinds 2013 het succesvolle RTL4-programma “RTL Late Night”. De Nederlandse zanger Django Wagner (1970). Lucas van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (2002), het tweede kind van Prins Maurits en Prinses Marilene. Meer nostalgische verhalen en foto's van vroeger zijn te vinden op de website http://mailgroep.seniorweb.nl/nostalgie/.



































Catharina48 26 okt 2016 08:59 Hillary Diane Rodham Clinton (Chicago, 26 oktober 1947) is een Amerikaans politica van de Democratische Partij. Sinds 1975 getrouwd met Bill Clinton, voormalig president, was ze deswege first lady van 1993 tot 2001. In 2007-2008 was ze kandidaat voor de nominatie van haar partij voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen 2008. Van 21 januari 2009 tot 1 februari 2013 was zij de minister van Buitenlandse Zaken onder het presidentschap van Barack Obama. Daarvoor zat zij namens de staat New York in de Senaat. Zij is de eerste voormalige first lady die Senaatslid was en een ministerspost in een Amerikaanse regering vervulde. In 2016 sleepte zij na acht jaar alsnog de nominatie van haar partij binnen om presidentskandidaat te worden.





Hillary Diane Rodham werd op 26 oktober 1947 geboren in Chicago als oudste kind van Hugh Ellsworth Rodham en Dorothy Emma Howell. Ze heeft twee broers. Clinton groeide op in Park Ridge, een buitenwijk van Chicago. In 1965 ging ze politieke wetenschappen studeren aan het prestigieuze Wellesley College in Wellesley in Massachusetts. Na het behalen van haar Bachelordiploma werd ze in 1969 toegelaten tot de studie rechten aan de Yale Law School, de rechtenfaculteit van de Yale University. Clinton besloot zich tijdens haar studie vooral te specialiseren in kinderrecht; indertijd vielen kinderrechten onder het familierecht. Ze deed vrijwilligerswerk bij New Haven Legal Services, die juridische bijstand verleende aan arme inwoners van de stad. Tijdens haar tweede jaar aan de rechtenfaculteit werkte ze bij het Yale Child Center. In november 1973 publiceerde Clinton het artikel "Children under the law" in de Harvard Educational Review waarin ze pleitte voor het vastleggen van de wettelijke rechten van kinderen.

Clinton met haar gezin in 1993

Advocaat



Tijdens haar opleiding aan de rechtenfaculteit van Yale University leerde ze eind 1970 ook haar echtgenoot, Bill Clinton, kennen. In de zomer van 1971 gaat Clinton werken bij een klein advocatenkantoor in Oakland. In het voorjaar van 1973 rondt ze haar rechtenstudie af. Ze gaat werken voor het Children's Defense Center in Cambridge. Ze deed toelatingsexamen voor de orde van advocaten in zowel de staat Arkansas als Washington DC.



Clinton werd lid van de commissie die de mogelijkheden onderzocht om de toenmalige president Richard Nixon af te zetten na het Watergate-schandaal. In 1974 besloot ze naar Arkansas te verhuizen om zich samen met Bill Clinton in Fayetteville te vestigen. Ze doceerde hier strafvordering en -advocatuur aan de rechtenfaculteit.



Nadat Bill Clinton minister van Justitie in Arkansas was geworden, verhuisden ze naar Little Rock, Arkansas. Hier trad Clinton in dienst als advocaat bij de Rose Law Firm waar ze vijftien jaar zou werken. Dit advocatenkantoor vertegenwoordigde vooral grote zakelijke klanten in Arkansas; Clinton was bij haar indiensttreding de enige vrouwelijke jurist in het kantoor. In 1979, terwijl ze de first lady van Arkansas was, werd ze partner in Rose Law form. Ze was de eerste vrouw die in deze functie werd benoemd bij het advocatenkantoor. In 1980 werd Clinton gevraagd een leidinggevend partner binnen het kantoor te worden; ze ging hier vanwege tijdgebrek niet op in.[1]

First Lady



Na de verkiezing van haar man tot president van de Verenigde Staten had zij voor het eerst in haar werkzame leven geen eigen baan. Ze werd voorzitter van een werkgroep die het stelsel van zorgverzekeringen moest hervormen om ook de onderste lagen van de bevolking een betere kans te geven op medische verzorging. Werkgevers moesten volgens het plan een zorgverzekering afsluiten voor hun werknemers. Het uiteindelijke voorstel haalde het noch in het Huis van Afgevaardigden, noch in de Senaat.



Hillary Clinton schreef een autobiografie, Living History, waaruit blijkt hoe kwaad ze zich heeft gemaakt over de voortdurende onderzoeken in de Whitewater-affaire en hoezeer zij zich gekwetst voelde door de affaire van haar man met Monica Lewinsky. Niettemin bleef zij haar man steeds steunen.

Senator



Op 7 november 2000 behaalde Hillary Clinton de verkiezingsoverwinning voor de senaatszetel in New York en op 7 november 2006 werd ze herkozen in de Senaat. In haar beide campagnes en in haar optreden in de Senaat manifesteerde ze zich als een 'main stream American'. Ze legde de nadruk op haar christelijke geloofsachtergrond, noemde abortus een "verdrietige keuze" en steunde de inval van de Verenigde Staten in Irak van 2003. Het wantrouwen van rechts Amerika nam ze er niet mee weg. Later liet Clinton weten dat ze "fout zat" over de inval in Irak.[2]

Presidentsverkiezingen 2008



Op 20 januari 2007 kondigde Hillary Clinton de oprichting aan van een verkennend comité voor de verkiezingen van 2008, als eerste officiële teken van een nakende kandidaatstelling voor het Amerikaanse presidentschap. Clinton ambieerde het om de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten te worden. Het was bovendien voor het eerst dat een voormalige first lady het hoogste ambt van het land nastreefde.



Zij was gedurende 2007 de topfavoriete voor de kandidatuur van de Democratische Partij voor de verkiezingen van 2008, met Barack Obama als haar grootste rivaal.



Op 3 januari 2008 begon Hillary slecht aan de voorverkiezingen met een derde plaats in de caucus van Iowa, achter winnaar Obama en (nipt) John Edwards. Later kwam ze onverwacht sterk terug met winst in New Hampshire, en in diverse peilingen.



Op 5 februari, ook wel Super Tuesday genoemd, won Clinton in de grootste staten zoals Californië, New York, New Jersey en Massachusetts terwijl Obama meer staten qua aantal won. Uiteindelijk liepen ze beiden gelijk op. Obama won de volgende elf voorverkiezingen. Op 4 maart won Clinton de voorverkiezing in Ohio, Rhode Island en Texas. Op 22 april won Clinton de primary in Pennsylvania met bijna tien procentpunten, waardoor ze in de race bleef en binnen 24 uur tijd tien miljoen dollar aan donaties ontving om haar campagne door te kunnen zetten.



Bij de laatste primaries, op 3 juni, had Obama zoveel gedelegeerden achter zich gekregen (ruim 2100) dat hem het Democratische kandidaatschap niet meer kon ontgaan. Op 7 juni kondigde Clinton officieel aan dat ze haar strijd om het kandidaatschap opschortte, waarbij ze tevens publiekelijk haar volledige steun aan Obama uitsprak.

Minister van Buitenlandse Zaken

Clinton met William Hague in 2010



Op 21 november maakte de New York Times bekend dat Hillary Clinton instemde met het verzoek van Barack Obama om onder zijn presidentschap minister van Buitenlandse Zaken (Secretary of State) te worden.[3] Op 1 december maakte Obama de benoeming officieel bekend.[4] Clinton noemde terreur, het milieu en de slechte economie als speerpunten voor haar ministerie. Op 21 januari 2009 werd Clinton officieel benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken.[5] Ze legde diezelfde dag nog de eed af en trad af als senator.[6]



Clinton baarde opzien met een toespraak in januari 2010 waar zij een vergelijking trok tussen het ijzeren gordijn en het wel of niet hebben van vrijheid op het internet. Chinese politici reageerden gepikeerd, omdat het de eerste keer was dat een hoge Amerikaanse functionaris het nastreven van vrijheid op het internet aanduidde als een kernelement van de Amerikaanse buitenlandse politiek.



De Egyptische protesten in 2011 en de uitbraak van de Arabische Lente waren het grootste onderwerp gedurende Clintons ministerschap. Aanvankelijk steunde de Amerikaanse regering de Egyptische president Hosni Mubarak nog, maar de regering riep al snel op tot een ordelijke overgang naar een democratische staat. Toen er opstanden uitbraken in verschillende andere Arabische landen, was Clinton een van de belangrijkste woordvoerders van de Amerikaanse regering. Zij gaf aan zich te herkennen in de kritiek dat de Verenigde Staten sommige regimes stuurden, terwijl ze af wilden van andere machthebbers. Met betrekking tot Libië veranderde Clinton van mening en werd een pleitbezorger van militaire interventie in dat land.



Clinton hield in december 2011 een speech voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties waarin zij stelde dat de Verenigde Staten zich hard zouden maken voor de rechten van homo's en dat het “nooit een misdaad zou mogen zijn om homo te zijn”.[7] In diezelfde maand bezocht zij als eerste minister van Buitenlandse Zaken sinds 1955 Birma en ontmoette daar de leiders van het land en oppositieleider Aung San Suu Kyi.[8]



Een aanval op het Amerikaanse consulaat in het Libische Benghazi op 11 september 2011 van islamitische extremisten, waarbij de Amerikaanse ambassadeur Christopher Stevens werd gedood, kwam als een verrassing. Er leefden in de Verenigde Staten veel vragen over de beveiliging van het consulaat. Clinton liet weten geheel verantwoordelijk te zijn daarvoor.[9] Een onafhankelijke onderzoekscommissie oordeelde achteraf dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken tekort was geschoten bij het waarborgen van de veiligheid van het Amerikaanse consulaat. Volgens de commissie negeerden functionarissen van Buitenlandse Zaken verzoeken uit Libië voor meer bewakers en betere veiligheidsmaatregelen.[10] De onderzoekscommissie nam Buitenlandse Zaken bovendien kwalijk dat veiligheidsprocedures niet werden aangepast aan de verslechterende veiligheidssituatie in het land.



Op 17 maart 2012 maakte Clinton bekend geen tweede termijn als minister van Buitenlandse Zaken onder president Obama te willen dienen als hij 2012 herkozen zou worden.[11] Op 15 december 2012, kort voor het einde van haar termijn, viel Clinton flauw en liep daarbij een hersenschudding op. De val werd toegeschreven aan oververmoeidheid.[12] Op 1 februari 2013 werd ze als minister opgevolgd door John Kerry.[13]



In 2014 publiceerde Clinton onder de titel Hard Choices (in het Nederlands vertaald naar Cruciale Keuzes) haar memoires van haar tijd als minister van Buitenlandse Zaken.[14]

Kritiek



Clinton kreeg veel kritiek voor het feit dat ze de Irakoorlog aan het begin vol overtuiging steunde, maar later haar steun hiervoor introk. Veel Amerikanen vonden dat zij daarmee zwak leiderschap had getoond. Na overtuigend de oorlog in Irak te steunen maakte zij een draai van 180° tijdens een meeting van de Democraten van het Amerikaanse Congres. Zelfs de andere Democratische Congresleden vonden dit naar eigen zeggen 'vreemd'. Hillary Clinton doopte de oorlog eerder als 'onze oorlog' maar tijdens die vergadering noemde zij de oorlog in Irak 'George W. Bush' oorlog'.[bron?]

Emails



In januari 2016 werden een reeks van haar e-mails vrijgegeven.Dit betrof correspondentie tussen Clinton en de vroegere directeur voor beleidsplanning (die van Clintons ambtstermijn als minister van Buitenlandse Zaken) waaruit bleek dat zij zich afvroeg hoe het beste politiek om te gaan met premier Benjamin Netanyahu van Israël .Uit andere emails blijkt haar verlangen,zodra zij president zou zijn, de banden met deze laatste aan te halen. [15] Clinton is altijd een enthousiaste Israel-supporter geweest. Zij riep eens op de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen en ook pleitte zij voor gratie/strafvermindering voor de tot levenslang veroordeelde Israelische spion Jonathan Pollard [16].Zij is tegen de BDS-beweging en zoekt bondgenoten in stad en land om deze te bestrijden.

Presidentsverkiezingen 2016

1rightarrow blue.svg Zie Amerikaanse presidentsverkiezingen 2016 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.



Na haar aftreden als minister van Buitenlandse Zaken toonde zij geen interesse in een ambt als president van de Verenigde Staten[17], hoewel zij populair was onder de Amerikaanse kiezers en peilingen aanduidden dat ze de absolute nummer één was bij de democraten om kandidate te zijn bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.[18][19] Lange tijd liet Clinton in het midden of ze zich kandidaat zou stellen voor de verkiezingen.[20] Op 12 april 2015 maakte Clinton officieel bekend dat ze zich kandidaat stelde voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen 2016.[21][22][23]



Clinton werd lange tijd gezien als de frontrunner, de kandidaat die zo goed als zeker de Democratische nominatie zou halen. Vicepresident Joe Biden leek de enige noemenswaardige potentiële tegenkandidaat. In oktober 2015 maakte hij echter uiteindelijk de beslissing om zich niet kandidaat te stellen. Andere, minder bekende kandidaten, zoals Lincoln Chafee en Jim Webb trokken zich rond die tijd terug. Naar het einde van 2015 toe bleven enkel Hillary Clinton, Bernie Sanders en Martin O'Malley over. In de aanloop naar de eerste voorverkiezingen in februari 2016 steeg Bernie Sanders in de peilingen en werd de strijd competitiever dan eerst verwacht. Bij de allereerste Democratische voorverkiezingen op 1 februari 2016 in Iowa eindige Hillary Clinton als eerste met een voorsprong van 0,2 procent op Bernie Sanders.[24] O'Malley trok zich die avond terug.



In september 2016 moest zij haar campagne onderbreken, nadat ze bij een herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 onwel was geworden. Clintons arts stelde vast dat ze longontsteking had.[25]

Persoonlijk



De Clintons wonen in Chappaqua (New York) en hebben een dochter, Chelsea Clinton.

Hillary Clinton is methodist, dit in tegenstelling tot haar echtgenoot die baptist is.[26]