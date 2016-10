Wekker, Weer Wakker Worden

Catharina48 27 okt 2016 07:12 Donderdag is een van de zeven dagen van de week. Het is de dag die op de woensdag volgt, de dag na donderdag is vrijdag. Als de maandag als eerste dag van de week wordt gezien, is donderdag de middelste dag van de week, en de vierde dag van de werkweek.

Etymologie

De naam donderdag is afgeleid van Donars dag.[1][2] Deze Germaanse naam komt overeen met de Latijnse benaming Dies Iovis, de dag van Jupiter, genoemd naar de gelijknamige planeet. Deze planeet ontleende zijn naam aan de gelijknamige god Jupiter. De Germaanse god Donar beschouwde men als dezelfde god als Jupiter.

Speciale donderdagen

• Witte Donderdag: donderdag voor Pasen

• Vette Donderdag: donderdag na Aswoensdag[3]

• Kerstdonderdag: donderdag die valt op kerstavond of op kerstdag of eerste donderdag na kerstdag (nooit 31 december!)

• Donderdag Meppeldag: jaarlijks toeristisch evenement in de zomervakantie op zes achtereenvolgende donderdagen in Meppel

• Zwarte donderdag: beurscrash New York 1929 of gewelddadige politieke demonstraties Guatemala 2003

• Hemelvaartsdag: valt elk jaar op de zesde donderdag na Pasen