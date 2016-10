Denken







Eerst dacht ik: ‘niet aan denken’,

Dat heb ik toen gedaan,

maar twee seconden later,

dacht ik er tòch weer aan. Nee, zo eenvoudig is dat niet,

want weet je, wat je doet,

je denkt er óók aan als je denkt

dat j’er niet aan denken moet. Toon Hermans ©